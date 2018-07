Prediksi dan Susunan Pemain Kroasia vs Inggris Piala Dunia 2018 Trans TV Trans7, Harry Kane Main!

BANJARMASINPOST.CO.ID, LUZHNIKI - Laga semifinal Piala Dunia 2018 kedua yang mempertemukan timnas Kroasia vs Inggris akan berlangsung di Stadion Luzhniki, Kamis (12/7/2018) Pukul 01.00 dini hari WIB. Laga Kroasia vs Inggris Piala Dunia 2018 disiarkan secara langsung (live) Trans TV dan Trans7 atau Trans 7. Seperti biasa, Live streaming Belgia vs Prancis Piala Dunia 2018 ini tidak disiarkan di situs Trans TV dan Trans 7.

Meski lagi berlangsung, kamu jangan kecewa karena laga Prancis vs Belgia bisa ditonton lewat link live streaming melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya seperti nontonliga.com dan totalsportek.com.

Seperti diketahui Kroasia melalui perjalanan berat ke semifinal setelah mengalahkan Denmark dan Rusia lewat adu penalti. Sementara Inggris mengalahkan Kolombia lewat adu penalti di babak 16 besar dan menang 2-0 atas Swedia di perempat final.

1. Inggris Melenggang ke Final

Timnas Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate memang tak dihuni banyak pemain kelas dunia. Praktis mereka hanya memiliki Harry Kane yang masuk jajaran striker elite Eropa. Sisanya, hanya ada Dele Alli yang sempat diminati klub-klub Eropa. Keduanya adalah andalan Tottenham Hotspur, klub Liga Primer yang gagal bersaing di kompetisi lokal.

Sementara Kroasia punya sederet pemain top dunia. Luka Modric di Real Madrid, Ivan Rakitic bermain di Barcelona, sementra Mario Mandzukic dan Ivan Perisic masing-masing andalan di Juventus dan Inter Milan.

Meski demikian, Inggris telah membuktikan sebagai tim solid. The Three Lions memilih untuk bermain kolektif dan tak lagi mendewakan filosofi kick and rush. Sementara Kroasia kali ini mengandalkan kecepatan dan kualitas individu. Saya prediksi Inggris menang 2-1 atas Kroasia.

2. Kroasia Bikin Inggris Meringis

Meski Ivan Rakitic dan Luka Modric tak dalam kondisi terbugar, Kroasia masih memiliki Marcelo Brozovic yang bisa kembali ke lini tengah setelah sempat dicadangkan melawan Rusia. Apalagi, menghadapi tiga gelandang terbaik Kroasia, Jordan Henderson juga masih dalam kondisi pemulihan karena cedera ringan.

Permainan sayap Kroasia juga bisa jadi keuntungan jika Gareth Southgate kembali menurunkan formasi 3-5-2, sehingga Ivan Perisic dan Ante Rebic lebih leluasa bergerak.