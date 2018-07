Seram, Pembunuh Berantai Menemukan Kepuasan dari Minum Darah Korbannya, Hidupnya Berakhir Tragis

BANJARMASINPOST.CO.ID – Ini adalah kisah Peter Kürten.

Pria asal Jerman ini dijuluki Drakula dari Dusseldorf.

Pasalnya, ia telah membunuh sedikitnya sembilan orang dan meminum darah korbannya.

Atas kejahatannya, ia dihukum mati dengan cara dipenggal kepalanya pada 1931.

Kepalanya dijadikan mumi dan juga dibelah menjadi dua.

Itu terjadi karena kejahatan yang dilakukan oleh Peter tidak terkatakan.

Akhirnya, dokter membelah kepalanya menjadi dua untuk melihat apa penyebab ketidakpuasannya akan seks yang berdarah-darah.

Hanya saja para dokter tidak menemukan kelainan dalam otak Peter untuk menjelaskan mengapa Drakula dari Dusseldorf itu membunuh dan meminum darah korbannya.

Kini, mumi kepala Peter yang terbelah dua itu dipajang tergantung dengan menggunakan kait besi.

Wajah pria yang dianggap setan itu adalah satu dari banyak atraksi yang dipamerkan di Ripley’s Believe It or Not di Wisconsin Dells.

