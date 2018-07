Surat Perpisahan Real Madrid dengan Cristiano Ronaldo Dirilis Jelang Pindah ke Juventus

BANJARMASINPOIST.CO.ID - Surat perpisahan dengan Cristiano Ronaldo dirilis Real Madrid meski proses transfer pemain berusia 33 tahun itu ke Juventus belum sepenuhnya rampung.

Surat perpisahan tersebut dirilis Real Madrid secara langsung melalui situs resmi mereka.

"Sebagai tanggapan atas kehendak dan permintaan yang diungkapkan oleh Cristiano Ronaldo, Real Madrid CF mengkonfirmasi bahwa sang pemain telah setuju untuk ditransfer ke Juventus FC," tulis ofisial Real Madrid.

"Hari ini, Real Madrid ingin mengucapkan terima kasih kepada pemain yang telah terbukti menjadi yang terbaik di dunia dan telah menandai salah satu era paling cemerlang dalam sejarah klub kami dan sepak bola dunia."

"Di luar gelar, piala, dan kemenangan yang berhasil diraih di lapangan selama 9 tahun ini, Cristiano Ronaldo telah menjadi contoh dedikasi, kerja, tanggung jawab, bakat, dan pengembangan."

Baca: Cristiano Ronaldo Resmi Tinggalkan Real Madrid dan Berseragam Juventus Kurang dari 24 Jam!

"Dia juga menjadi pemain tersubur sepanjang sejarah Real Madrid dengan 451 gol dalam 438 pertandingan. Total 16 gelar, termasuk 4 Liga Champions, yang 3 di antaranya diraih secara berturut-turut, dalam 5 musim terakhir."

"Soal gelar individual, bersama seragam Real Madrid ia telah memenangi 4 Ballon 'Or, 2 The Best, dan 3 Sepatu Emas, di antara banyak penghargaan lainnya."

"Bagi Real Madrid, Cristiano Ronaldo akan selalu menjadi salah satu simbol besar dan referensi unik untuk generasi berikutnya. Real Madrid akan selalu menjadi rumah Anda."

Baca: Live Trans TV! Nonton Live Streaming Prancis vs Belgia Semifinal Piala Dunia 2018 Cara Ini di Hp

Berbagai media besar di Eropa telah mengabarkan bahwa Cristiano Ronaldo kini telah sepakat untuk pindah dari Real Madrid ke Juventus, Selasa (10/7/2018) waktu setempat.

Seperti diklaim media-media di Italia, Juventus berhasil mendapat persetujuan untuk mentransfer Cristiano Ronaldo dengan mahar sebesar 105 juta euro atau lebih dari Rp 1,7 triliun.

Proses kesepakatan tersebut terjadi antara Presiden Juventus, Andrea Agnelli, yang sengaja mendatangani lokasi liburan Cristiano Ronaldo di Yunani pada Selasa (10/7/2018).

Kabarnya, pengumuman resmi transfer Cristiano Ronaldo ini akan dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam atau Rabu (11/7/2018) WIB.