Jadwal Siaran Langsung (Live) Trans TV & Trans7 Final Piala Dunia 2018 dan Perebutan Juara Ketiga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Prancis vs Kroasia dan Inggris vs Belgia yang dijadwalkan disiarkan langsung (live) Trans TV dan Trans 7 di Stadion Luzhniki, Moscow, Minggu (15/7/2018) pukul 22.00 WIB. Sedangkan laga perebutan juara ketiga Inggris vs Belgia di Stadion Krestovsky, Saint Petersburg, Sabtu (14/7/2018) pukul 21.00 WIB.

Live streaming Inggris vs Belgia dan Prancis vs Kroasia dalam Piala Dunia 2018 tidak ditayangkan situs Trans TV dan Trans 7.

Namun, link live streaming Final Piala Dunia 2018 Prancis vs Kroasia dan perebutan juara ketiga, Inggris vs Belgia dapat disaksikan melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya seperti nontonliga.com dan total sportek.com.

Timnas Prancis segel tiket final setelah menang 1-0 atas timnas Belgia pada laga semifinal Piala Dunia 2018 di Stadion Saint Petersburg, Selasa (10/7/2018) atau Rabu dini hari pukul 01.00 WIB.

Satu gol kemenangan Prancis atas Belgia diciptakan melalui tandukan Samuel Umtiti pada menit ke-51.

Sedangkan Timnas Inggris harus mengubur impian mereka lolos ke final Piala Dunia 2018 setelah takluk 1-2 dari Kroasia dalam laga semifinal yang digelar di Stadion Luzhniki, Moskow, pada Rabu (11/7/2018) atau Kamis dini hari WIB.

Pada pertadingan tersebut, timnas Inggris sempat unggul cepat pada menit ke-5 via eksekusi tendangan bebas Kieran Trippier.

Namun, timnas Kroasia mampu kembali bangkit dan membalas melalui Ivan Perisic pada menit ke-68 untuk memaksa.

Head to head Prancis Vs Kroasia di Final Piala Dunia 2018 yang dilansir dari bolasport.com :

Prancis menang 3

Imbang 2

Kroasia menang 0