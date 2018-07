Banyak Artis Ucapkan Selamat untuk Sabai Morsheck, Ada Apa dengan Istri Ringgo Agus Rahman Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar bahagia datang dari pasangan Ringgo Agus Rahman dan Sabai Morsheck.

Sabai Morsheck lewat akun Instagramnya @sabaidieter mengumumkan kehamilannnya dengan mengunggah foto alat tes kehamilan dan foto keluarganya bersama Ringgo Agus Rahman.

Dalam foto pertama yang Sabai Morsheck unggah, terlihat sang aktris, suaminya, Ringgo Agus Rahman dan buah hati mereka tengah bermain di pantai.

Foto lainnya menunjukkan alat tes kehamilan dengan dua garis.

Dia hanya menulis caption singkat berupa kata Hello dan emoji hati berwarna merah.

Melihat unggahan tersebut, rekan sesama aktris memberikan komentar mereka di unggahan Sabai.

"WHATTTTTTTT," tulis Ayudya yang memiliki akun Instagram @ayudiac.

Sabai pun membalas komentar Ayu dengan kalimat lucu.

"plis bikin yang seangkatan lagi dong." ujarnya.

Lain lagi dengan Sharena Delon, ia juga mengomentari postingan Sabai.

@mrssharena menulis, "wakkkk! welcome to the club."

@rachelvennya, " kak Sabai Congratsss."

@frandaaa87, " WAHHHHH!!!! Bjorkawatiiiiiiiiiiiiii."

Pasangan Ringgo Agus Rahman dan Sabai Morscheck menikah pada tanggal 7 Juni 2015.

Keduanya dikaruniai anak pertama pada 24 Februari 2016 lalu.

Anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki diberi nama Bjorka Dieter Morscheck. (Banjarmasinpost.co.id/noor masrida)