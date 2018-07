Capres-Cawapres Pilpres 2019, Nama KM Calon Cawapres Jokowi Mencuat, Airlangga Malah Tak Tahu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 terus bergulir.

Sebelumnya, disebutkan Jokowi calon cawapres di Pilpres 2019 ada 10, hingga mengerucut menjadi 5 nama.

Namun tokoh NU sekaligus staf akademik di Monash Law School Australia, Nadirsyah Hosen (Gus Nadir) turut angkat bicara mengenai nama cawapres yang kemungkinan akan diusung oleh Joko Widodo (Jokowi).

Ia sampaikan melalui akun Twitter @na_dirs yang diunggah pada Kamis (12/7/2018).

Awalnya, netter pemilik akun @shmeysarah menyebut sejumlah nama cawapres Jokowi terkuat berdasarkan survei LSI.

Di antaranya Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, Moledoko, Sri Mulyani dan Mahfud MD.

Menanggapi hal tersebut, Nadirsyah Hosen mengatakan jika semua nama tersebut salah.

Menurutnya, nama cawapres Jokowi akan membuat orang terkejut dan membuat gempar publik.