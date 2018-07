Kyle Walker Sebut Pertaruhan Tempat Ketiga Inggris Melawan Belgia adalah Balas Dendam

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bek timnas Inggris, Kyle Walker, menilai bahwa perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2018 adalah lebih dari sekadar kebanggaan.

Babak semifinal adalah kuburan bagi mimpi timnas Inggris menjadi kampiun Piala Dunia 2018.

Mimpi menjuarai untuk kali kedua sejak 1966 itu terkubur dini, akibat kekalahan 1-2 dalam 120 menit laga kontra Kroasia, Kamis (12/7/2018).

Namun, setidaknya Tim Tiga Singa masih bisa membawa pulang lebih dari sekadar kebanggaan.

Hal itu dinilai sang defender, Kyle Walker, adalah pertaruhan tempat ketiga melawan Belgia, pada Sabtu (14/7/2018) di Krestovsky Stadium, Saint Petersburg, pukul 22.00 WIB.

"Masih ada sesuatu yang besar untuk dimainkan, yakni menjadi tim terbaik ketiga di (Piala) Dunia. Ini adalah hal yang sangat besar, dan siapa yang menyangka kami akan sejauh ini?," ucap Kyle Walker dikutip BolaSport.com dari laman Four Four Two.

"Semua orang menghapus nama tim ini. Tak banyak orang yang berekspektasi tentang kami," kata pemain Manchester City ini.

Bek berpostur 1,81 meter tersebut juga menganggap bahwa untuk sampai laga perebutan tempat ketiga adalah hal yang fantastis.

Dan menurut ia, penting bagi skuat arahan Gareth Southgate untuk merebutnya.

"Ada tepuk tangan besar di belakang untuk mendukung kami, dan kami masih punya pekerjaan yang sangat penting pada Sabtu (14/7/2018) mendatang. Yakni untuk pergi dan mengalahkan Belgia," ucap salah satu bek terbaik Liga Inggris musim lalu versi PFA ini.

"Dengan mengalahkan mereka, kami memiliki kesempatan untuk membual atas mereka. Sebab, Belgia mengalahkan kami (0-1) pada babak penyisihan grup," tandasnya.