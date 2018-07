Mau Wajib Militer Akhir Juli 2018, Lee Jung Shin CNBLUE Tak Ingin Perpisahan Malah Liburan di Bali

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Grup band CNBLUE melepas lagi anggotanya untuk menjalani wajib militer.

Dikutip dari Warta Kota, anggota CNBLUE, Lee Jung-shin akan mulai menjalani kewajibannya sebagai warga negara Korea Selatan selama dua tahun.

"Lee Jung-shin akan masuk pusat pelatihan dasar militer pada tanggal 31 Juli 2018. Setelah itu dia akan mulai menjalankan tugas sebagai tentara aktif," ujar sumber dari FNC Entertainment agensinya seperti dilansir dari Soompi.

Agensi Lee juga menjelaskan jika Lee tidak ingin menggelar acara perpisahan dengan penggemar maupun media seperti yang sering dilakukan selebriti di Korea Selatan yang hendak masuk wajib militer.

"Dia akan masuk dengan normal seperti warga lainnya tanpa ada acara khusus atau acara perpisahan resmi," lanjut sumber di FNC Entertainment.

Lee Jung-shin menjadi anggota kedua yang menjalani wajib militer setelah Jung Yong-hwa yang sudah masuk wajib militer sejak bulan Maret 2018.

Namun, rupanya dari pantauan Banjarmasinpost.co.id di Instagram resmi Lee Jung Shin, @leejungshin91, sebelum masuk wajib militer, pemeran drama My Sassy Girl dan Cinderella and Four Knights ini menghabiskan waktunya liburan di Bali, Indonesia.

Itu tampak dari beberapa postingannya selama dua hari ini.

Pria yang di band rock-nya sebagai basis ini tampak sangat menikmati waktu liburannya.

Dia berenang di kolam renang dan bersantai di pantai.

