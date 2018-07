Putri Sulung Yusuf Mansur yang Cantik Ini Bakal Sapa Pecinta Buku di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wirda Salamah Ulya atau lebih dikenal Wirda Mansur adalah anak pertama ustad kondang H Yusuf Mansur.

Gadis 17 tahun itu adalah penulis yang rajin berkarya.

Sebagai penulis 'zaman now', buku karya Wirda banyak disuka para remaja.

Baca: Yatim Piatu, Lalu Muhammad Zohri Sang Juara Dunia Lari 100 Meter Ini Hidup di Rumah Berlapis Koran

Buku larisnya antara lain Be Calm, Be Strong, Be Grateful. Kemudian buku Be the new You, serta Murahkan Maharmu Mahalkan Cintamu.

Wirda juga berkesempatan hadir di Banjarmasin atas undangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel.

Baca: Munding Aji Pelihara 10 Piton Raksasa, Salah Satunya Syahrini yang Ditawar Hingga 150 Juta

Dijadwalkan, pada Minggu 29 Juli 2018 Wirda akan bertemu para pecinta buku di Hotel Eva Banjarmasin yang juga menjadi sponsor acara ini.

Kepala Dispersip Kalsel Hj Nurliani Dardie menyatakan, buku Wirda yang diterbitkan oleh penerbit KataDepan ditargetkan bagi pembaca generasi muda.

"Jadi bukunya ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami anak muda. Sangat menarik dan perlu dibaca. Silakan para pecinta buku nanti bertemu langsung dengan Wirda," tukasnya.

Baca: Terungkap, Lionel Messi Ternyata yang Jadi Alasan Utama Cristiano Ronaldo Tinggalkan Real Madrid

Beikut foto-foto cantik Wirda:

Wirda Salamah Ulya atau lebih dikenal Wirda Mansur (tribunnews.com)

Wirda Salamah Ulya atau lebih dikenal Wirda Mansur (tribunnews.com)

Wirda Salamah Ulya atau lebih dikenal Wirda Mansur (tribunnews.com)

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)