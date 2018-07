Wah Insiden Bendera di Momen Kemenangan Lalu Muhammad Zohri Disindir Pelatih Amerika

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lalu Muhammad Zohri membuat Indonesia bangga di ajang kejuaraan dunia IAZZ World U20 di Finlandia, Kamis (12/7/2018).

Lalu Muhammad Zohri berhasil meraih emas dalam ajang lomba lari 100 meter.

Kemenangan Zohri pun mendapatkan sorotan dari pelatih di Universitas Virginia, Amerika Serikat.

Pasalnya, ketika momen kemenangan Zohri diumumkan, ia malah kebingungan mencari bendera merah putih.

Sementara dua pemenang lainnya, Schwartz dan Harrison langsung dihampiri petugas dengan bendera Amerika Serikat.

Dalam sesi foto bersama, Lalu Muhammad Zohri yang tampil tanpa dibalut bendera merah putih.

Momen inilah jadi sorotan dari pelatih di Universitas Virginia, Amerika Serikat.

Pelatih dengan akun Twitter @mowad1010 itu mengatakan jika seharusnya ada seseorang yang segera memberinya bendera Polandia setelah ia dinyatakan menang, lalu membalik bendera tersebut.

"Someone should’ve given him a Polish flag then reverse it," tulis akun @mowad1010.

(Seseorang harus memberinya bendera Polandia lalu membaliknya)