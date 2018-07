Wuih, Maia Estianty Kembali Naik Jet Pribadi ke Malaysia Usai Malang, Lihat Siapa yang Menemani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty, Yuni Shara dan Mey Chan terbang naik jet pribadi menuju Malang, Jawa Timur, demi menikmati bakso, rawon, ketan, tempe, dan lumpia.

Berkumpulnya Maia Estianty, Yuni Shara, dan Mey Chan ini terlihat di postingan akun Instagram @maiaestiantyreal yang diunggah pada Kamis (12/7/2018) lalu.

Dalam postingan Maia Estianty tersebut, tampak Yuni Shara, Mey Chan duduk santai menaiki jet pribadi.

Di keterangan yang diunggah di akun Instagramnya, mereka bertiga ingin menyantap bakso, rawon, ketan, tempe dan lumpia.

Mereka juga menyempatkan bertemu Momo Geisha yang telah menetap di Malang Jawa Timur.

"Mau terbang kuliner ke Malang (Batu) ke rumah Yuni Shara, makan bakso, rawon, ketan, tempe menjes, lumpia. Wareg pol.... Di Malang pun ketemu ama @therealmomogeisha yang udah menetap di Malang sekarang," tulis Maia Estianty.

Usai dari Malang, Maia Estianty terbang kembali menggunakan jet pribadi menuju Langkawi, Malaysia.

Maia Estianty bahkan duduk di tempat kemudi pilot.

Di insta story, Maia Estianty terlihat ditemani kakaknya.

"From the mountain (Batu Malang) to the white sands of Langkawi island.

Ngeeenngggggg.... Nyupir nyupir..... ala2 simulator..

#legacy650 #langkawi2018 #malaysia #maiaestianty #diarymaia #upinthesky #upintheair #privatejet".