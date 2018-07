Bersih-bersih di Siring Tendean, Ini Imbauan Leader World Clean Up Kalimantan Selatan

Kegiatan clean up dilakukan oleh gerakan World Clean Up Kalimantan Selantan, Minggu (15/7/2018) di Siring Pierre Tendean.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Buanglah sampah pada tempatnya, Itulah pesan yang diucapkan oleh Leader World Clean Up Kalimantan Selatan, Muhammad Rizal Abdilllah.



Bersama dengan beberapa komunitas dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang ada di Banjarmasin, ia melaksanakan kegiatan clean up di sepanjang Siring Pierre Tendean, Banjarmasin, Minggu (15/7/2018).



Dijelaskannya, kegiatan ini merupakan sebuah bentuk penyadaran dan kepedulian dalam rangka kegiatan menuju World Clean Up Day pada tanggal 15 September 2018 mendatang.

Baca: Aktris Ini Pernah Menikah Di Usia Belia dan Alami Hal Ini

Baca: Gadis ini Buat Dirinya Seperti Christiano Ronaldo Hanya dengan Make Up

Aksi ini merupakan inisiatif dari gerakan World Clean Up Day, komunitas, masyarakat, serta organisasi kemahasiswaan.



Dibeberkannya, World Clean Up Day bakal di dilaksanakan serentak oleh 150 negara yang melibatkan lima persen populasi di dunia.

Baca: Restoran Sup Ular Langganan Aktor Mandarin Stephen Chow Resmi Tutup karena Sebab Menyedihkan ini

Baca: Selain Lalu Muhammad Zohri, Karateka Muda Ini Juga Jadi Juara Dunia, Asalnya dari Banjarmasin Lho

Menurutnya, 13 juta penduduk Indonesia harus terlibat dalam aksi ini dan Kalimantan Selatan dengan 200 ribu relawan.



“Indonesia harus berperan. Sebab, penyumbang sampah terbesar di dunia ke laut Indonesia,” katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)