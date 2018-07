Klasemen Liga 1 2018, Minggu (15/7) Usai Arema FC vs PS Tira 2-2, PSM vs Bhayangkara FC 2-1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Liga 1 2018 berubah usai PSM Makassar menaklukkan Bhayangkara FC. PSM berhasil merebut klasemen sementara Liga 1 dari Barito Putera.

Kemenangan 2-1 yang diraih atas Bhayangkara FC dalam laga pekan ke-16 di Stadion I Wayan Dipta Stadium, Gianyar, Bali, Minggu 15 Juli 2018.

PSM kini mengemas nilai 28, unggul satu angka dari Barito Putera yang baru akan melawan Borneo FC, Senin besok.

Pada laga lain, Arema FC ditahan tamunya, PS Tira, dengan skor 2-2.

Berikut Hasil pekan ke-16 Minggu (15/7/2018)

Arema FC 2-2 PS Tira

PSM Makassar 2-1 Bhayangkara FC

Jadwal selanjutnya

Senin, 16 Juli 2018

15:30 Borneo FC vs PS Barito Putera (tvOne)

18:30 Persib Bandung vs Persela Lamongan (Indosiar)

Selasa, 17 Juli 2018

15:30 Mitra Kukar vs Sriwijaya FC

18:30 Madura United vs Perseru Serui

18:30 Persija Jakarta vs Bali United (Indosiar)

Rabu, 18 Juli 2018

13:30 Persipura Jayapura vs PSIS Semarang

18:30 Persebaya vs PSMS Medan (Indosiar).