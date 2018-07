Jadwal Liga 1 2018 Hari Ini - Borneo FC vs Barito Putera di TV One, Persib vs Persela Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung (live) Liga 1 2018 Pekan 16 hari ini, Senin (16/7/2018) menyajikan dua pertandingan penting dan menarik.

Laga Borneo FC vs Barito Putera disiarkan langsung dan live streaming TV One dan Persib Bandung vs Persela Lamongan juga disiarkan langsung dan live streaming Indosiar.

Lagi-lagi, jarak antartim di klasemen sementara menjadi pemacu bagi setiap tim untuk memenangi laga demi laga, tak terkecuali di pekan ke-16 ini.

Borneo FC, memang ada di urutan ke-13 dengan koleksi poin 19. Namun, mereka hanya berselisih empat poin dengan klub penghuni peringkat ketiga hingga kelima.

Baca: Head to Head & Prediksi Susunan Pemain Persib vs Persela Pekan 16 Liga 1 2018 Live Indosiar

Baca: Polemik Perekrutan Patrick Wanggai Jelang Persib vs Persela di Pekan 16 Liga 1 2018 Live Indosiar

Kemenangan atas Barito bisa membuat tim Pesut Etam menyodok naik.

Sebaliknya, Barito Putera butuh tambahan tiga angka untuk mengembalikan posisi ke puncak klasemen Liga 1 2018, yang digeser PSM Makassar setelah mengalahkan Bhayangkara FC 2-1, Minggu malam.

Hal sama ikut dirasakan Persib dan Persela yang bentrok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Gedebage, Bandung.

Baca: Misi Sulit Barito Putera di Markas Borneo FC

Meski dipisahkan jarak di klasemen, Persib urutan ketujuh dan Persela di peringkat keempat, sejatinya kedua tim hanya berselisih satu poin.

Persela mengoleksi poin 23 sedangkan Persib 22. Namun, Persib masih memiliki tabungan satu pertandingan menyusul adanya penundaan duel kontra Persebaya Surabaya.

Baca: Prancis Juara Piala Dunia 2018! Nonbar Prancis vs Kroasia di Kordinat Cafe Banjarmasin

Jika mampu mengalahkan Persela, Persib bisa nongkrong di papan atas. Namun, Persela dipastikan juga tak mau posisi di klasemen melorot.