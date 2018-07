Sungguh Mulia! Juara Dunia, Kylian Mbappe Donasikan Seluruh Hadiah untuk Anak Disabilitas

BANJARMASINPOST.CO.ID - PENYERANG Paris Saint-Germain sekaligus penyerang Timnas Perancis, Kylian Mbappe berhasil menyabet beberapa gelar di ajang Piala Dunia 2018.

Selain menjadi kampiun Juara Dunia bersama Prancis, Mbappe juga meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik dunia.

Ditambah, Mbappe yang mencetak gol di laga final kontra Kroasia, menyamai rekor legenda Brasil, Pele sebagai pemain termuda yang mencetak gol di final Piala Dunia.



Kylian Mbappe. (Foto: FIFA World Cup)

Namun, Pele ketika membawa Brasil juara dunia di tahun 1958 masih berusia 17 tahun, sementara Mbappe saat ini sudah berusia 19 tahun.

Di balik kegemilangan Mbappe, ternyata ia memiliki hati yang mulia seperti yang dikutip dari Four Four Two yang melansir dari L’Equipe.

Remaja asal Paris itu ternyata menyumbangkan seluruh hadiah beserta bonus yang ia terima dari hasil juara dunia.

"Kylian Mbappe menyumbangkan seluruh hadiah yang ia terima beserta bonus juara dunia kepada badan amal untuk membangun sarana olahraga bagi penyandang disabilitas," tulis media asal Inggris itu.

Hadiah beserta bonus juara yang diterima Mbappe sebesar 550.000 US Dollar, atau hampir Rp 8 Miliar jika dikonversikan ke rupiah.

Sebelumnya dilansir dari Mirror, Mbappe memang tidak ingin diberikan "gaji" saat membela negaranya.