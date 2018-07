Ucapan Haru Putri Denada yang Idap Leukimia, Buat Denada Kuat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lama tak mendengar kabar Denada, tiba-tiba muncul sambil berurai air mata.

Denada menceritakan kondisi kesehatan Shakira Aurum yang didiagnosa terkena Leukimia.

Melalui acara Rumpi, Denada mengaku sang putri tengah mendapat perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura, Senin (16/7/2018).

Selama 1,5 bulan, Shakira mendapat pengobatan eksklusif.

Hal yang paling menyakitkan Denada adalah ungkapan ketakutan putrinya, Shakira yang baru 5,5 tahun.

Rasa takut sempat melanda diri Shakira.

"Pernah dia ketakutan banget karena tahu dia harus ke rumah sakit, dia tahu hari itu mungkin, tapi dia nggak akan ditusuk," tambah Denada.

"We gonna do this together (kita akan melalui ini bersama)," ucap putri Denada.

Hingga saat ini, Denada belum memberitahu Shakira tentang penyakit yang diderita sang buah hati.

"Terus terang dia sampai sekarang nggak tahu sakitnya apa," ungkap Denada.