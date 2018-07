Bripda Khoirul Rohayatin Optimistis Hadapi Malam Penobatan Putri Pariwisata Kalsel 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Bripda Khoirul Rohayatin mendapat apresiasi dari Kapolres Tanahlaut AKBP Sentot Adi Dharmawan atas prestasinya masuk dalam Grandfinal Putri Pariwisata Kalsel 2018.

"Membanggakan. Apalagi prestasi yang bersangkutan bisa membawa nama Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanahlaut," katanya.

Bripda Khoirul Rohayatin (24) saat ini adalah anggota polisi wanita bertugas sebagai bintara Reskrim Polsek Batibati.

Saat ditemui reporter Banjarmasinpost.co.id, perempuan yang akrab disapa Titin ini sedang berada di Mapolres Tanahlaut, Rabu (18/7/2018).

Titin mengaku dua tahun menyiapkan dirinya untuk ikut ajang lomba Pemilihan Putri Pariwisata Kalsel. Keinginan ikut ingin menambah wawasan, pengetahuan tentang obyek wisata, kuliner dan budaya serta cara mempromosikan.

Kesempatan itu ada, setelah lebaran Idulfitri, Titin mengaku mendapatkan cuti dari tugasnya sebagai Bhayangkara Negara. Masa cuti itulah dimanfaatkan mengirim pendaftaran ikut audisi Pemilihan Putri Pariwisata Kalsel 2018 di Banjarmasin.

"Ternyata saya dipanggil pertemuan teknik dalam audisi hingga terpilih mewakili Kabupaten Tanahlaut. Saat itu memang Tanahlaut tidak mengirimkan perwakilan sehingga saya berdua terpilih mengikuti tahapan malam pemilihan," katanya.

Sosok Titin sendiri di kalangan palidangan komunitas nanang dan galuh finalis duta wisata Tanahlaut tidak asing. Itu karena Titin merupakan Galuh Tanahlaut peraih runner up Galuh Banjar Tanahlaut 2013 lalu.

Apa persiapan jelang penobatan Putri Pariwisata Kalsel 2018 ini, Titin mengaku menjaga fisik dan banyak belajar tentang wisata, budaya dan kuliner serta cara berpromosi.

"Itu dilakukan agar saat diberi pertanyaan oleh para juri saat penobatan putri pariwisata Kalsel tidak grogi dan senyum tetap manis karena fisik terjaga," ujarnya. (banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)

Biodata Titin

Nama lengkap : Khoirul Rohayatin

Tempat dan tanggal lahir : Kepanjen, Malang / 05 Des 1994

Pekerjaan : Polisi Wanita

Riwayat Pendidikan :

- SDN Tambang Ulang 1

- SMPN 01 Bati-Bati

- SMAN 01 Bati-Bati

- SPN Polda Jatim

Riwayat Prestasi :

- Runner Up 1 Galuh Banjar Kab. Tanah Laut 2013

Alamat rumah tinggal : Jl. A. Yani Km. 49 Desa Tambang Ulang Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut

Nama Ayah : Rokim

Nama Ibu : Marwiyah

Nama saudara :

1. Ahmadi Khoirun Umam

Motto : Dream, Believe and Make it happen