Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Arena of Valor World Cup 2018 Pagi Ini

Arena of Valor World Cup 2018.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Arena of Valor World Cup (AWC) 2018 yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat pada Selasa (17/7/2018) atau Rabu pagi WIB.

Sebanyak 12 tim terbaik di dunia bakal beradu kemampuan sejak hari pertama.

Para peserta AWC 2018 terdiri dari 12 tim AOV terbaik dari 9 region, yaitu Taiwan, Taiwan Wildcard, China, Thailand, Thailand Wildcard, Vietnam, Filipina, Korea Selatan, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Indonesia.

Mereka akan bertarung memperebutkan titel juara dunia serta hadiah uang tunai total sebesar 550,000 dolar AS atau sekitar 7,5 miliar rupiah!

Pada hari pertama, turnamen gim Arena of Valor (AOV) paling bergengsi di dunia ini akan dibuka dengan mempertemukan 8 tim terbaik

Dengan format pertandingan Best of Three (BO3), timnas Indonesia yang kedatangan dua pemain baru ini sudah melalui berbagai persiapan untuk menjadi tim yang lebih kuat dan optimis meraih gelar juara.

Pada 18 Juli 2018 pukul 08.00 WIB, timnas Indonesia yang tergabung di Grup B bakal menghadapi tim Vietnam.

Selanjutnya pada 20 Juli 2018, timnas Indonesia juga akan melawan Taiwan dengan format pertandingan yang sama.

Jika berhasil memenangi pertandingan, maka timnas Indonesia akan melaju ke babak berikutnya, yaitu perempat final dengan format Best of Five (BO5) yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 22 Juli 2018.

Dalam rangka mendukung tim Indonesia di AWC 2018 ini, Garena AOV Indonesia mengajak seluruh Challengers ikut menyaksikan perjuangan timnas Indonesia di babak penyisihan yang bisa disaksikan pada pukul 8 pagi melalui live streaming di kanal youtube resmi AOV.

Berikut link live streaming AWC 2018:

Live Streaming: aov.co.id/awclive