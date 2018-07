Live Indosiar! Live Streaming Persebaya vs PSMS Medan Liga 1 2018 via Streaming Indosiar Vidio.com

Persebaya vs PSMS Medan Live Indosiar di Gojek Liga 1 Pekan 16

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming Indosiar Persebaya Surabaya vs PSMS Medan dalam laga pekan 16 Liga 1 2018 malam ini dapat diakses, Selasa (17/7/2018) pukul 18.30 WIB.

Link Live streaming Indosiar Persebaya Surabaya vs PSMS Medan dapat ditonton dengan mengklik tautan berikut : Link Live Streaming Persebaya vs PSMS 1, Link Live Streaming Persebaya vs PSMS 2

Laga Persebaya vs PSMS Medan disiarkan langsung (live) Indosiar pukul 18.30 WIB dan bisa juga disaksikan lewat tayangan live streaming Indosiar via Vidio.com.

Laga klasik sesama tim tradisional, Persebaya Surabaya vs PSMS Medan, Rabu (18/7/2018) di Gelora Bung Tomo Surabaya diprediksi bakal berjalan sengit. Kedua tim saling mengalahkan ketika berada di Liga 2 musim lalu.

Asisten pelatih PSMS Medan, Suharto AD mengatakan pertandingan nanti menjadi laga yang sangat prestisius, mengingat kedua tim memiliki sejarah yang panjang di sepak bola Indonesia.

"Ini laga prestisius, saya kira kedua tim tidak mau kalah maupun mengalah. Tapi kami optimis bisa meraih tiga poin," kata Suharto AD, yang dikutip dari bolasport.Selasa (17/7/2018).

Suharto menambahkan meski ada transisi pelatih, namun laga nanti PSMS akan bermain seperti biasa. "Kami akan bermain seperti biasa, tidak banyak perubahan. Hanya saya sedikit memberi motivasi dan taktik saja," ujar mantan pemain PSMS Medan ini.

Menurut Suharto AD, dalam lawatannya ke Surabaya, PSMS membawa semua pemain termasuk dua dari tiga pemain anyar yaitu Marko Kabiay dan Ramadhan Saputra.

Sedangkan Rahmat Hidayat belum bisa bertanding dan ditinggal di Medan. Sementara, pemain pilar Frets Listanto Butuan tidak bisa dimainkan karena harus mengikuti pertandingan di Pekan Olahraga Angkatan Darat (PORAD) di Magelang.

"Kami membawa semua pemain termasuk Marko dan Ramadhan. Rahmat yang absen. Juga Frets yang absen, dia mengikuti PORAD di Magelang. Kami harus optimis menang sesuai dengan pesan pelatih Peter Butler," ucap Suharto AD.

