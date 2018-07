LIVE Indosiar Persebaya vs PSMS, Persipura vs PSIS & Mitra Kukar vs Sriwijaya Rabu 18 Juli Malam

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga 1 pada Rabu (18/7/2018) hari ini menggelar tiga laga sekaligus.

Tiga laga tersebut adalah Persebaya Surabaya vs PSMS Medan pada pukul 18.30 WIB, Mitra Kukar vs Sriwijaya pada pukul 15.30 WIB (16.30 WITA), dan Persipura Jayapura vs PSIS Semarang pada pukul 13.30 WIB (15.30 WIT).

Laga Persebaya vs PSMS akan disiarkan langsung di Indosiar.

Laga ini ditunggu-tunggu fans Persebaya, lantaran Persebaya baru saja mengikat 2 pemain baru, yakni Raphael Maitimo dan Ok John.

Sementara, laga antara Mitra Kukar FC vs Sriwijaya FC sejatinya digelar pada Selasa (17/7/2018).

Laga ini kemudian diundur satu hari menjadi hari ini.

Laga ini rencananya akan disiarkan langsung oleh O Channel.

Dilansir akun Instagram Mira Kukar, pengunduran jadwal ini atas permintaan Sriwijaya FC kepada PT Liga Indonesia Baru selaku operator Gojek Liga 1 yang disetujui pihak Mitra Kukar FC.

Penyebabnya, tim tamu kesulitan untuk mendapatkan tiket penerbangan ke Kaltim. (*)