New Honda CB150R StreetFire Makin Gagah dan Macho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sukses dengan seri sebelumnya, PT Astra Honda Motor (AHM) hadirkan keluaran terbaru sepeda motor naked-nya New Honda CB150R StreetFire yang ditargetkan terjual sebanyak 95 ribu unit setiap tahunnya.

Dengan segudang fitur dan perubahan yang buat sepeda motor ini lebih macho dibanding pendehulunya, New Honda CB150R StreetFire dibanderol mulai Rp 26.750.000 untuk on the road Jakarta.



New Honda CB150R StreetFire kini memiliki desain baru pada shroud yang memberikan kesan big bike pada model ini, bodi samping, rear cowl, wavy disc brake, serta pijakan kaki aluminium, sehingga semakin menghadirkan kesan yang tangguh dan eksklusif.

Selain itu, motor sport terbaru Honda ini pun disematkan posisi stang baru yang membuat posisi berkendara semakin nyaman.

Bagi pecinta sejati sepeda motor naked, AHM juga sekaligus rilis New Honda CB150R StreetFire tipe Special Edition (SE).

Bedanya, pada New Honda CB150R StreetFire SE diberikan sentuhan berbeda yang lebih maskulin melalui desain undercowl baru untuk menyempurnakan aerodinamik dan performa.

Tampilan tipe SE pun semakin gagah berkat penyematan warna baru Fury Mat Red dan Raptor Mat Black yang hadir dengan desain karakter garis yang menunjukan kecepatan dan kelincahan.

Pada tipe standar, AHM juga memberikan penyegaran grafis dengan stripe merah pada warna Macho Black dan stripe kuning pada warna Wild Black yang membuat model ini semakin sporti.

Dijelaskan President Director AHM Toshiyuki Inuma, New Honda CB150R StreetFire merupakan model naked sport bike sejati Honda yang mampu menghadirkan kenyamanan dan kelincahan bagi pengendaranya dalam melakukan manuver di jalan raya.

“Kami ingin mengapresiasi kepercayaan besar konsumen dengan menghadirkan pilihan terbaru New Honda CB150R StreetFire sebagai partner berkendara terbaik untuk pecinta naked sport bike. Kami berharap pengendaranya dapat semakin merasa bangga saat mengendarainya di jalan raya," ujar Toshiyuki Inuma.

New Honda CB150R StreetFire disematkan lampu LED di semua sistem pencahayaan yang membuat rangkaian lampu motor ini terlihat lebih tajam dan compact, dengan daya tahan yang lama.