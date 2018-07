Postingan Mantan Suami Denada Soal Anaknya Shakira yang Kena Leukimia Dibanjiri Doa Warganet

BANJARMASINPOST.CO.ID - Putri dari Denada dan Jerry Aurum, Shakira didiagnosa mengidap penyakit kanker darah atau leukimia.

Saat ini, Denada sedang berada di Singapura demi menemani pengobatan anaknya.

Pada acara Rumpi Selasa, (17/07/2018) terungkap lewat curahan hati Denada bagaimana perasaannya yang hancur melihat anaknya menderita karena penyakit tersebut.

Denada mengaku tidak tega dengan proses pengobatan yang dilakukan tim medis pada Shakira. Putri kecilnya itu harus menerima suntikan di sekujur tubuh karena leukimia.

Hingga saat ini, warga net hanya mengetahui kabar Shakira dari akun media sosial.

Banyak warga net yang mendo'akan Shakira di foto terakhir Denada yang diunggah tanggal 7 Juli lalu.

Penyanyi 39 tahun itu belum mengunggah foto sejak kabar diagnosa leukimia Shakira.

Berbeda dengan, mantan suaminya, Jerry Aurum mengunggah foto Shakira yang tersenyum sambil memeluk dirinya, Rabu (18/07/2018).

Jerry hanya menuliskan " You got me, sweetie," sebagai keterangan foto.

Warga net pun berbondong-bondong memberikan dukungan dan do'a pada unggahan tersebut.Terpantau sejak foto tersebut diunggah, ada lebih dari seratus komentar berisi do'a atas Shakira.