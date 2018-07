Potret Kedekatan Mantan Suami Denada, Jerry Autum dengan Putri Kecil Mereka yang Kena Leukimia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada acara Rumpi Selasa, (17/07/2018) terungkap curahan hati Denada tentang perasaannya yang hancur melihat putrinya menderita karena penyakit tersebut.

Denada yang telah bercerai dengan Jerry Aurum tahun 2015 silam mengaku akan berjuang bersama mantan suaminya demi Shakira.

"Kemarin waktu dia (Jerry) ke sini, dia ngelihat aku, dia tanya sama aku 'how are you? Are you okay?' Aku cuma bilang 'we both to be okay.' Dia (Jerry) nangis. Dia bilang 'you are doing a great job. Aku salut sama kamu.' Itu hal yang jadi kekuatan buat aku," kata Denada dalam tayangan itu.

Baca: Postingan Mantan Suami Denada Soal Anaknya Shakira yang Kena Leukimia Dibanjiri Doa Warganet

"Aku juga sering melihat Jerry nangis enggak karu-karuan. Aku tahulah enggak ada yang aku rasakan, yang enggak dia rasakan. Sama pasti," lanjutnya.

Baca: Susunan Pemain Persipura vs PSIS di Pekan 16 Liga 1 2018, Tayang Secara Live Streaming Vidio.com

Meski sudah berpisah dari Denada, hubungan Jerry Aurum dengan putrinya masih sangat dekat. Denada dan Jerry sepakat untuk menjaga Shakira bersama.

Jerry yang seorang fotografer, pada akun Instagramnya lebih sering mengunggah foto-foto hasil jepretannya.

Selain foto-foto karyanya, ia juga cukup sering mengunggah foto-foto kedekatan dirinya dengan Shakira.

Berikut foto-foto Jerry Aurum yang diunggah di akun Instagramnya @jerryaurum

Pada Rabu (18/07/2018), Jerry Aurum mengunggah foto Shakira yang tersenyum sambil memeluk dirinya,