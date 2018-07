Jadwal Liga 1 2018 Pekan 17 - Mitra Kukar vs Persija, Barito Putera vs Persib Bandung Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung (live) Pekan 17 Liga 1 2018 dimulai akhir pekan ini. Sejumlah laga menarik bakal tersaji.

Di antaranya Mitra Kukar vs Persija Jakarta, Barito Putera vs Persib Bandung, Sriwijaya FC vs Arema FC dan PSMS Medan vs PSM Makassar.

Laga-laga itu dijadwalkan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar. Sedangkan laga lainnya akan disiarkan dan live streaming Indosiar, O Channel dan Vidio.com.

Bagi Persija, ini adalah kesempatan mereka untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen Liga 1.

Pada empat laga terakhir ajang yang disiarkan secara eksklusif di Indosiar itu, tim Macan Kemayoran tak mampu meraih kemenangan.

Tercatat mereka meraih dua hasil imbang dan dua kali kalah.

Itu mengapa saat ini tim besutan Stefano 'Teco' Cugurra itu duduk di urutan ke-10 dengan koleksi 22 poin.

Karenanya, Persija tentu berharap meraih poin penuh saat melawat ke markas Kukar di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Sabtu (21/7/2018).

Laga lain pekan ke-17 Liga 1 yang tak kalah menarik adalah pertarungan antara Barito Putera dan Persib di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Minggu (22/7/2018).

Persib dalam kondisi bagus jelang laga tersebut karena hanya sekali kalah dari lima laga terakhir.