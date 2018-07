Jadwal Pekan 17 Liga 1 2018 - Mitra Kukar vs Persija, PSIS vs Persebaya, Barito Putera vs Persib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2018 Pekan 17 pada Jumat (20/7/2018) hingga Senin (23/7/2018) menyajikan laga-laga menarik.

Ada Sriwijaya FC vs Arema FC, Mitra Kukar vs Persija Jakarta, PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya, Barito Putera vs Persib Bandung hingga PSMS Medan vs PSM Makassar.

Laga-laga itu akan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar, O Channel hingga vidio.com.

Sembilan pertandingan akan kembali tersaji di pekan ke-17 Liga 1 2018.

Laga PS Tira melawan Borneo FC di Stadion Sultan Agung, Bantul, D.I. Yogyakarta pada pukul 18.30 WIB akan membuka pekan pamungkas putaran pertama itu.

Baca: Jadwal Siaran Langsung ICC 2018 - Dimulai Manchester City Vs Borussia Dortmund Live TVRI

Di pekan ini, dua pertandingan yang mempertemukan empat klub legendaris eks kontestan Kompetisi Perserikatan akan tergelar untuk menghibur seluruh pencinta sepak bola di Tanah Air.

PSIS Semarang melawan Persebaya Surabaya bakal jadi laga pertama dari dua laga itu.

Menggunakan Stadion Moch. Soebroto, Kota Magelang, Jawa Tengah, keduanya akan bertanding pada Minggu (22/7/2018) mulai pukul 15.30 WIB.

Sementara satu pertandingan lainnya, PSM Makassar bertindak sebagai tamu di markas PSMS Medan.

Laga itu telah dijadwalkan terselenggara di Stadion Teladan, Medan pada 27 Juli 2018.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Timnas U-16 Indonesia di Piala AFF U-16 2018 Live Indosiar