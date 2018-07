Beniqno Nonaktifkan Kolom Komentar, Video Lesty D’Academy Diserang Warganet, Akibat Iis Dahlia?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video ‘pengusiran’ seorang peserta ajang pencarian bakat KDI masih menjadi buah bibir hingga sekarang.

Iis Dahlia dan dua orang juri lainnya, penyanyi Beniqno dan Trie Utami dianggap terlalu berlebihan saat mengomentari seorang peserta hanya karena penampilannya.

Adalah Waode Sofia, begitu gadis itu masuk ke tempat menyanyi namun belum sempat dia menunjukkan kemampuannya, Ketiga juri sudah meremehkannya.

Atas kejadian itu, ketiga juri menjadi sasaran komentar pedas warga net.

Iis Dahlia menanggapi serangan warga net dengan mengatakan bahwa dia tidak peduli dan menuliskan “Maaf org yg anda BULLY sedang santai.”

Trie Utami, Iis Dahlia dan Beniqno. (instagram)

Berbeda dengan Beniqno yang tidak mengaktifkan kolom komentar di dua unggahan terakhir akun Instagramnya.

Unggahan pertama merupakan video audisi KDI yang menyanyikan lagu All of Me milik John Legend sedangkan video kedua merupakan video lagu terbaru Uut Permatasari.

Seolah tak kehabisan akal, warga net yang kesal tetap menyerang di kolom komentar foto unggahan Beniqno yang lain.

Unggahan Beniqno tersebut adalah video Lesty Kejora atau Lesty D’Academy yang menyanyikan lagu berjudul Purnama.

Pada vieo yang di unggah Kamis (19/07/2018), terpantau hingga hari ini, di foto Lesti itu terdapat lebih dari 200 komentar yang rata-rata berisi berisi kekesalan warga net.