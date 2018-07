Hebohnya Ritual Pengusiran Setan Pria Ini di Kereta Api pada Seorang Perempuan Tiba-tiba Kerasukan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Belum lama ini beredar sebuah video seorang lelaki berpakaian rapi melakukan 'pengusiran setan' di kereta yang dipenuhi banyak penumpang ketika seorang wanita menjerit 'setan' di depan para penumpang yang terkejut.

Dilansir dari Mirror, kejadian aneh itu direkam oleh sesama penumpang yang melakukan perjalanan dengan kereta bawah tanah di Mexico City, Mexico.

Video tersebut yang telah dilihat lebih dari satu juta kali, diposting dengan judul: "When you find yourself in the middle of an exorcism on the metro.”

Artinya, ketika Anda berada di tengah-tengah pengusiran setan di metro.

Di video itu, tampak seorang pria berpakaian jas rapi yang tampaknya berdoa atas nama "Yesus Kristus" untuk membebaskan wanita yang diduga kerasukan di depannya.

Pria itu dapat didengar berkata: "Dalam nama Yesus, pergi!" dan "Kamu harus pergi dalam nama Yesus. Kamu harus pergi."

Wanita itu sepertinya merasa dia dirasuki dan berkata: "Ya, itu. Keluar, keluar," sebelum berkata: "Darah Yesus memiliki kekuatan untuk melepaskan saya dari segala dosa saya."

Namun dia kemudian mulai menyerang pria yang mencoba untuk mengusirnya, memukulnya dengan payung besar.

Namun, pria itu tidak tergoyahkan dan terus mengatakan kepada wanita yang tampak bingung itu: "Aku memaafkanmu."

Wanita itu, yang belum teridentifikasi mengucapkan kata "setan" berulang-ulang, sementara beberapa penumpang di kereta dapat dilihat mengumpulkan barang-barang mereka dan bergerak menuruni gerbong.

