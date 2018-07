Jadwal Siaran Langsung (Live) Indosiar Piala AFF U-16 2018 : Timnas U-16 Indonesia Tak Target Juara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Indosiar dijadwalkan akan kembali menggelar siaran langsung (live) Piala AFF U-16 2018 yang dimulai Minggu 29 Juli mendatang hingga 11 Agustus 2018.

Dijadwalkan seluruh pertandingan Timnas U-16 Indonesia di ajang Piala AFF U-16 2018 akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Di pertandingan perdana, Timnas U-16 Indonesia akan meladeni Filipina pada Minggu (29/7/2018) mendatang.

Timnas U-16 Indonesia sendiri berada di Grup A bersama Kamboja, Vietnam, Filipina, Myanmar, Timor Leste dan akan selalu bermain di Sidoarjo.

Lalu Grup B diisi Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, serta Brunei Darussalam dan bakal bermain di Gresik.

Pelatih timnas U-16 Indonesia, Fakhri Husaini, memastikan Piala AFF U-16 bukan target utama yang diincar tim asuhannya.

Pasalnya, target yang jadi prioritas timnas U-16 adalah gelaran Piala Asia U-16 di Malaysia.

Meskipun tidak menjadi prioritas, tapi Fakhri memastikan jika timnya tidak akan setengah hati saat berlaga.

Sutan Zico dan kawan-kawan tetap diminta bermain serius demi status tuan rumah dan para pendukung timnas Indonesia.

Jadwal Indosiar :

“Piala AFF U-16 ini tetap penting karena kami adalah tuan rumah. Tentu saja kami ingin memberikan rasa bangga kepada para suporter dan masyarakat Indonesia. Kami tahu fanatisme suporter besar sekali,” tutur Fakhri dilansir Bpost Online dari Bolasport.

Lebih lanjut, Fakhri menegaskan jika target tim berjuluk Garuda Asia ini adalah di Piala Asia U-16 yang akan digelar di Malaysia, September mendatang.

Berikut jadwal lengkap Indonesia pada babak penyisihan grup Piala AFF U-16 2018:

29 Juli 2018 pukul 19.00 WIB: Indonesia Vs Filipina

31 Juli 2018 pukul 19.00 WIB: Myanmar Vs Indonesia

2 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB: Vietnam Vs Indonesia

4 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB: Indonesia Vs Timor Leste

6 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB: Kamboja Vs Indonesia.

