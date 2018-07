Aplikasi Tik Tok Disepelekan, Agnez Mo Malah Bocorkan Singelnya Bersama Chris Brown di Tik Tok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Agnez Mo merilis cuplikan lagunya bersama Chris Brown, 'Overdose' selama 30 detik di aplikasi video Tik Tok.

Promo Agnez Mo di aplikasi video Tik Tok bahkan sebelum melakukan pre sale dan pre save untuk single terbarunya.

Agnez Mo menuliskan hal itu di kolom komentar sebuah unggahannya di akun Instagram miliknya @agnezmo.

"#AMCBOverdose First 30 seconds snippet ever before the pre save July 20th US time. Available on TikTok!! WE WILL PROVIDE A SMART LINK FOR OVERDOSE PRE SALE OR PRE SAVE TOMOROW," tulis Agnez seperti yang dikutip Kompas.com, Jumat (20/7/2018).

Baca: Live Indosiar! Live Streaming Mitra Kukar vs Persija Jakarta Liga 1 di Streaming Indosiar Vidio.com

Baca: Baru Saja Inneke Koesherawati Curhat bedanya Ramadhan dan Lebaran Tanpa Suami, Malah Tertangkap Lagi

Para pengikutnya pun menuliskan beragam komentar. Diantaranya, ada yang memuji langkah Agnez merilis teaser single nya di Tiktok.

"Cuman @agnezmo doang yg mau promote lagu barunya di tiktok. Mungkin Agnez berpikir app tiktok not only for alay2an, but bisa dipakai untuk hal yg lebih berguna. Good job NEZ, I apreciate your positive mind," tulis @niyaaa89.

"Sumpah, gue kagettt sekaget kagetnya... kirain mata gue burem atau editan... tapi gue bakal install dah demi lo @agnezmo," tulis @iwansuriady.

Baca: Tak Kapok, Suami Inneke Koesherawati yang Diamankan KPK Dapat Vonis 1 Tahun 2 Bulan Lalu

Sebelumnya, Agnez Mo mengumumkan judul lagu terbarunya bersama Chris Brown tepat di hari ulang tahunnya pada 1 Juli 2018 lalu.

Agnez Mo berjanji akan merilis singlenya tersebut di Indonesia lebih dahulu sebelum dirilis di Amerika, tepatnya pada satu minggu ke depan, dengan terlebih dahulu membocorkannya di aplikasi video Tik Tok.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Agnez Mo Rilis Cuplikan Singlenya dengan Chris Brown di Aplikasi Tiktok",