Iis Dahlia Unggah Video Editan Audisi KDI, 'Aku Sih Dah Kebal, Ada Mau Disantet'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Iis Dahlia akhirnya mengunggah video editan audisi KDI 2018 yang viral di sosial media telah membuat banyak netizen geram.

Di postingan terbaru akun instagram Iis Dahlia, @isdadahlia, ia mengunggah sebuah video yang telah diedit untuk mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya:

"Terimakasih ya yg sudah coba buatin video ini tsayyy, cuzzz di tonton sampai abis biar ga pada baper...tp keknya sihhh pasti ada aja salahnya dimata haters nahhh klo kurang hiburan piknik gih biar otaknya fresh happy weekend guy #mencobabersabar".

Dalam video tersebut, dijabarkan satu per satu kejadian yang sebenarnya.

Memang awalnya peserta audisi bernama Waode sempat dikomentari penampilannya sebelum sempat bernyanyi.

Perempuan ini pun dipertemukan dengan tim make up dan wardrobe, lalu kembali ke ruang audisi.

Setelah itu, barulah Waode menunjukkan kebolehannya dan mendapatkan kesempatan ke babak selanjutnya.

Meski begitu, video tersebut tetap mendapatkan komentar negatif dari netizen.

Komentar Iis Dahlia pada peserta audisi KDI dianggap tak pantas, karena merendahkan penampilan peserta.

e.dittth, "Wtf Indonesia. Walaupun settingan tapi ga gitu juga kali. Thats stupid idea i think. Seolah olah kalo mau audisi harus makeup dulu,jgn kyk gembel. Kenapa pihak tv ga biarin aja gitu kek dia kyk gitu polos. Kalo dia lolos baru dibikinin take yg makeup in dia. Kan orang lebih enak juga nontonnya. Toh sama aja kan rating yg di dapet?".