Jadwal Live Pekan 17 Liga 1 2018 Sabtu (21/7) Sriwijaya vs Arema, Mitra Kukar vs Persija

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal pekan 17 Liga 1 2018 hari ini, Sabtu (21/7/201) akan menyajikan tiga pertandingan Sriwijaya FC vs Arema FC, Mitra Kukar vs Persija dan Bali United vs Bhayangkara FC.

Pertandingan pertama Sriwijaya FC vs Arema FC disiarkan langsung dan live streaming Indosiar mulai pukul 15.30 WIB.

Sriwijaya, meski masih ada di papan atas klasemen, tapi tengah mengalami krisis setelah ditinggal keluar sejumlah pemainnya.

Baca: PSIM vs Kalteng Putra - Ternyata Aksi Kiper Ini yang Memicu Emosi Suporter PSIM, Lihat VIDEO Ini

Sementara Arema tengah dalam misi bangkit untuk menapak posisi yang lebih baik di klasemen.

Disusul kemudian pertandingan Mitra Kukar vs Persija Jakarta yang juga disiarkan langsung dan live streaming Indosiar mulai pukul 18.30 WIB.

Baca: Di Banjarbaru Ada Jalan Bernama Pocong, Saking Ngerinya Bikin Driver Ojek Online Waswas

Di jam yang sama, akan digelar pertandingan Bali United vs Bhayangkara FC, yang disiarkan langsung oleh O Channel dan live streaming di vidio.com.

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)