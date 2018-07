Jadwal Siaran Langsung (Live Indosiar) Piala AFF U-16 2018 : Timnas U-16 Indonesia vs Filipina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Timnas U-16 Indonesia di ajang Piala AFF U-16 2018 akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Indosiar dijadwalkan akan kembali menggelar siaran langsung (live) Piala AFF U-16 2018 yang dimulai Minggu 29 Juli mendatang hingga 11 Agustus 2018.

Di pertandingan perdana, Timnas U-16 Indonesia akan meladeni Filipina pada Minggu (29/7/2018) mendatang.

Timnas U-16 Indonesia sendiri berada di Grup A bersama Kamboja, Vietnam, Filipina, Myanmar, Timor Leste dan akan selalu bermain di Sidoarjo.

Lalu Grup B diisi Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, serta Brunei Darussalam dan bakal bermain di Gresik.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Bayern Munchen vs PSG International Champions Cup 2018 (ICC 2018)

Timnas U-16 Indonesia sudah semakin padu dan kompak. Terbaru, skuat asuhan Fakhri Husaini mengandaskan perlawanan Akademi ASIFA U-16.

Dikutip dari laman resmi PSSI, David Maulana dkk mampu menang telah empat gol tak berbalas.

Kala ditanya soal kondisi pemain, hal positif juga disampaikan oleh sang pelatih, Fakhri Husaini.

Baca: Motif Suap Karena Ingin Dapat Fasilitas di Dalam Penjara, Wakil Ketua KPK Angkat Bicara

"Selama pemusatan latihan dan beberapa kali uji coba, saya merasa para pemain sudah berkembang pesat," ucap Fakhri yang dilansir dari bolasport.com.

"Mereka juga semakin kompak dan padu dengan sesamanya," ujarnya menambahkan.

Kendati begitu, skuat berjulukan Garuda Asia bukannya tanpa koreksi. "Adapun beberapa catatan dan evaluasi dari hasil uji coba telah kami lakukan serta berharap para pemain mampu menjaga kondisi dan performanya," tutur Fakhri mengakhiri.

Baca: Jubir KPK Sebut Penyelenggara Negara Hingga Keluarga Napi Ikut Diamankan

Seperti diketahui, David Maulana dkk akan berlaga di ajang Piala AFF U-16 2018 pada akhir Juli nanti. Skuat Garuda Asia tergabung dengan Vietnam, Myanmar, Kamboja, Timor Leste, dan Filipina di Grup A.

Berikut jadwal lengkap Indonesia pada babak penyisihan grup Piala AFF U-16 2018:

29 Juli 2018 pukul 19.00 WIB: Indonesia Vs Filipina

31 Juli 2018 pukul 19.00 WIB: Myanmar Vs Indonesia

2 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB: Vietnam Vs Indonesia

4 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB: Indonesia Vs Timor Leste

6 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB: Kamboja Vs Indonesia.

(banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)