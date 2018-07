Karasmin on Location, Event Baru yan ada di Tabalong Ethnic Festival 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Tabalong Ethnic Festival (TEF) akan digelar pada 22 – 29 Juli 2018, di Tabalong Expo Center, Mabuun, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Mengangkat keunikan budaya Banjar dan Dayak, event yang digarap Perkumpulan Pusaka sejak tahun 2011 ini selalu mempunyai inovasi baru dalam setiap penyelenggaraannya.

Untuk penyelenggaraan TEF yang ke tujuh ini, Perkumpulan Pusaka akan hadirkan Karasmin on Location dan Workshop Seni Tradisi sebagai tambahan acara.

“Karasmin on location itu pertunjukan seni yang dilakukan di obyek wisata sebagai bagian usaha mempromosikan obyek wisata yang ada di Tabalong,” jelas Sekretaris Perkumpulan Pusaka, Erlinda Sari.

Adapun kegiatan Karasmin on Location meliputi, Legenda Dayak Deah di Gunung Sialing, Spirit of The Cave di Goa Liang Tapah, Batamat Al-Quran di Mesjid Pusaka Banua Lawas, dan Goes to Traditional Market di Pasar Pamarangan.

Sedangkan untuk workshop seni tradisi, akan ada workshop gamelan Banjar, workshop kuriding, workshop mamanda, dan workshop tari.

Erlinda menjelaskan, bahwa workshop tersebut nantinya akan diisi oleh narasumber yang benar-benar ahli dibidangnya masing-masing.

Salah satunya adalah Drs Mukhlis Maman atau yang akrab disebut Julak Larau yang akan menjadi narasumber Workshop Kuriding.

Lebih lanjut, sekretaris Perkumpulan Pusaka ini mengatakan, tidak ada pungutan biaya atau gratis untuk peserta workshop dan siapa saja boleh datang ke acara ini.

“Bebas, siapa saja boleh datang, namun lebih diutamakan sanggar-sanggar seni dan pelajar” terangnya.

Sebagai informasi, TEF 2018 akan resmi dibuka pada Minggu (22/07/2018) sore di Tanjung Expo Center, Mabuun.

Sedangkan puncak acara, Ethnic Fashion Day akan digelar tanggal 29 Juli 2018 sejak pukul 14.00 wita. (*/aol)