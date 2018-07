Klasemen Liga 1 Pekan 17 : Tiga Tim Tuan Rumah Kalah, Persija Hentikan Tren Negatif

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Liga 1 Pekan 17 mengalami perubahan pada Sabtu (21/7/2018) usai tuga pertandingan yaitu Sriwijaya FC vs Arema FC, Mitra Kukar vs Persija Jakarta dan Bali United vs Bhayangkara FC.

Ketiga tuan rumah mengalami kekalahan pada pekan 17 kali ini. Sriwijaya FC menjadi tuan rumah pertama yang menelan kekalahan. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Sabtu (21/7/2018), Sriwijaya FC takluk dari Arema FC dengan skor telak 0-3.

Tiga gol kemenangan Arema FC disumbangkan oleh Ridwan Tawainela pada menit ke-51, Rivaldi Bawuo (65'), dan Ahmad Nur Hardianto (77'). Atas hasil tersebut, Sriwijaya FC terlempar ke posisi 9 dengan torehan 23 poin. Sedangkan Arema FC melesat naik ke posisi 8.

Sedangkan Bali United kalah tipis atas tamunya Bhayangkara FC dengan skor 2-3.Bertanding di di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Marinus Wanewar tampil apik dengan menyumbang brace di laga ini, sementara satu gol lain Bhayangkara FC dicetak Bruno Elio Martins. Adapun dua gol Bali United yang tak berarti banyak dicetak Melvin Platje dan Dallen Doke.

Bali United harus poin turun ke posisi 10 dengan torehan 23 poin, sedangkan Bhayangkara FC menghuni 3 besar diklasemen dengan mengumpulkan 26 poin.

Di pertandingan lain, Persija berhasil meraup tiga poin dalam partai pekan ke-17 Liga 1 yang digelar di Stadion Aji Imbut, Tanggarong, Sabtu (21/7/2018).

Laga ini juga menjadi laga penting bagi Marko Simic yang berhasil mencetak gol setelah mandul di beberapa pertandingan. Kemenangan ini juga memutus tren negatif Persija yang kesulitan meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir. Atas kemenangan tersebut, Persija masuk ke lima besar di klasemen sementara Liga 1 2018. Sedangkan Mitra Kukar tertahan di posisi 14 dengan torehan 20 poin.

