Link Live Streaming TVRI - Live Streaming Bayern Munchen vs PSG ICC 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung dan live streaming TVRI dan I News International Champions Cup 2018 (ICC 2018) Sabtu (21/7/2018) malam ini akan menyajikan pertandingan Bayern Munchen vs PSG.

Pertandingan Bayern Munchen vs PSG dijadwalkan disiarkan langsung (live) TVRI dan I News mulai pukul 21.05 WIB (link live streaming TVRI ada di akhir berita).

Pertandingan ini bisa jadi ajang pembuktian pelatih anyar kedua tim, Muenchen dan PSG.

Dalam mengarungi musim ini, Munchen maupun PSG akan menjalani kompetisi dengan pelatih baru.

Bayern Munchen akan dilatih mantan pemainnya, Niko Kovac yang menggantikan Jupp Heynckes yang tak mau meneruskan kontrak.

Sedangkan PSG, akan dinahkodai oleh Thomas Tuchel, mantan pelatih Bayern Munchen, yang menggantikan Unay Emery yang hijrah melatih Arsenal.

Kedua tim tampaknya akan menurunkan pemain muda-muda mereka untuk menambah jam terbang.

Hal ini juga diketahui karena banyak pemain dari kedua tim banyak menikmati masa libur usai membela negaranya di Piala Dunia 2018, Rusia.

5 Pertemuan Kedua Tim Sebelumnya

06/12/2017 Bayern Munchen vs PSG 3-1

28/09/2017 PSG vs Bayern Munchen 3-0

18/10/2000 Bayern Munchen vs PSG 2-0

26/09/2000 PSG vs Bayern Munchen 1-0

05/11/1997 PSG vs Bayern Munchen 3-1

Live Streaming TVRI bisa diakses lewat tautan berikut :