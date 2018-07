Live TVRI! Live Streaming Sevilla vs Benfica ICC 2018 via Live Streaming TVRI Mulai Pukul 23.00 WIB

Jadwal Sevilla vs Benfica ICC 2018 Live Trans TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sevilla vs Benfica yang dijadwalkan disiarkan langsung (live) TVRI diprediksi berlangsung seru. Laga Sevilla vs Benfica merupakan pertandingan di ajang International Champions Cup (ICC) 2018 pada Sabtu (21/7/2018) malam.

Live streaming Sevilla vs Benfica di ICC 2018 dapat disaksikan (Live) di website TVRI atau website penyedia live streaming lainnya, di antaranya yalla-shoot.com, totalsportek.com dan tv bersama

Pertandingan Sevilla vs Benfica dijadwalkan disiarkan langsung TVRI dan INews TV mulai pukul 23.00 WIB.

Banyaknya tim besar yang ambil bagian di turnamen ini membuat gengsi ICC 2018 cukup tinggi.

Benfica menjadi satu-satunya wakil Liga Portugal di ICC 2018.

Lawannya pun tidak bisa dianggap remeh, Sevilla merupakan tim asal Spanyol yang telah memiliki prestasi di kancah eropa. Pertemuan terakhir Sevilla vs Benfica terjadi pada UEFA Europa League 2013/2014, namun kedua tim hanya mampu bermain dengan skor kacamata 0-0.

Pertemuan pada Sevilla kontra Benfica akan membuat kompetisi pada 21 Juli 2018 jam 23. 00 WIB. Untuk minggu ini Sevilla yang bertindak berubah menjadi tuan-rumah dimana mereka akan membuat kompetisi kandangnya dari Stadion Letigrund.

Head To Head Sevilla vs Benfica:

15/05/2014 Sevilla vs Benfica 0-0

Lima Laga Terakhir Sevilla :

10/05/2018 = Sevilla 3-2 Real Madrid

12/05/2018 = Real Betis 2-2 Sevilla

19/05/2018 = Sevilla 1-0 Deportivo Alaves

15/07/2018 = AFC Bournemouth 1-1 Sevilla

18/07/2018 = Real Murcia 0-2 Sevilla

Lima Laga Terakhir Benfica :

29/04/2018 = Benfica 2-3 Tondela

06/05/2018 = Sporting CP 0-0 Benfica

14/05/2018 = Benfica 1-0 Moreirense

11/07/2018 = Benfica 3-0 Napredak

14/07/2018 = Vitoria Setubal 1-1 Benfica

Live Streaming TVRI bisa diakses lewat tautan berikut :

http://www.tvbersama.com/2017/10/tv-bola-1.html

http://www.tvri.co.id/live

(banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)