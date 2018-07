Live TVRI! Live Streaming TVRI Manchester City vs Borussia Dortmund ICC 2018 Mulai Pukul 08.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Manchester City vs Borussia Dortmund yang dijadwalkan disiarkan langsung (live) TVRI diprediksi berlangsung seru. Laga Manchester City vs Borussia Dortmund merupakan pertandingan di ajang International Champions Cup (ICC) 2018 pada Sabtu (21/7/2018).



Live streaming Manchester City vs Borussia Dortmund di ICC 2018 dapat disaksikan (Live) di website TVRI atau website penyedia live streaming lainnya, di antaranya yalla-shoot.com, totalsportek.com dan tv bersama



Pertandingan Man City vs Borussia Dortmund dijadwalkan disiarkan langsung TVRI dan INews TV mulai pukul 08.00 WIB.

Sebelum di International Champions Cup 2018, Manchester City dan Borussia Dortmund pernah bertemu 2012/2013 UEFA Champions League.



Pemain anyar City, Riyad Mahrez tampaknya akan dimainkan Pep Guardiola di laga melawan Dortmund.



Penampilan tiga musim terakhir di Liga Inggris bersama Leicester City cukup bagi Riyad Mahrez untuk membuktikan diri layak bergabung di klub besar seperti Manchester City.



Manchester City resmi mendapatkan Riyad Mahrez dari Leicester City pada Selasa (10/7/2018) malam waktu setempat atau Rabu dini hari WIB.

Pemain timnas Aljazair itu dikontrak Manchester City selama lima musim atau hingga 30 Juni 2023.



Menurut Transfermarkt, pemain terbaik Liga Inggris musim 2015-2016 versi PFA itu ditebus The Citizens dengan biaya total 67,8 juta euro (sekitar 1,13 triliun rupiah).



Jika menghitung segala biaya total menurut Transfermarkt, ia pun menjadi pemain termahal kedua Man City setelah Kevin De Bruyne, yang didatangkan dari VfL Wolfsburg dengan harga 76 juta euro, tiga musim lalu.



Kendati memiliki banderol harga besar, Mahrez percaya diri tak akan terbebani dan tetap akan mampu memberikan yang terbaik untuk Man City.

"Saya percaya diri bisa membantu tim sekaligus memberikan dampak yang nyata," ujar Riyad Mahrez sebagaimana dikutip Bpost Online dari BolaSport.com.



"Saya telah membuktikan diri lewat tiga musim terakhir di Liga Inggris. Hal itu adalah alasan saya layak untuk bermain di level tertinggi," terang Mahrez melanjutkan.



