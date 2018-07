PTI Group dan AS CCTV Gelar Dealer Gathering, Update Teknologi CCTV Banua

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penuhi tuntutan dan tren konsep smart city khususnya di Banjarmasin, Pasifik Teknologi Indonesia (PTI) Group bersama AS CCTV gelar Delaer Gathering Infinity Goes to, Sabtu (21/7/2018).

Bertempat di Hotel Golden Tulip Galaxy Banjarmasin, puluhan peserta pengusaha yang bergerak di sektor penjualan CCTV di Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) hadir sebagai peserta.

Pada kegiatan ini, Product Manager PTI Group sebagai importir Infinity CCTV di Indonesia gelar workshop dan sosialisasi terkait arah perkembangan teknologi CCTV dunia.

Dijelaskan Albert, Infinity CCTV akan terus update dan upgrade produknya agar tetap relevan dengan kebutuhan CCTV konsumen.

"Integrated system Infinity CCTV akan terus aplikasikan teknologi terbaru agar sesuai dengan tagline tahun ini yaitu Leading Technology," kata Albert. (banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)