Sabyan Gambus Konser di Banjarbaru, Mau Ngobrol Bareng Si Cantik Nissa Ini Tarifnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Jangan ngaku fans Sabyan Gambus kalau tidak eksis ngikuti tiap kabar beritanya. Sudah tahu belum kalau grup musik populer ini akan ke Banjarbaru ? Oke, kalau sudah tahu simak harga tiketnya terus buruan beli.

Untuk tiket Box sudah dibuka. Putri, Public Relation Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru mengatakan untuk tiket bisa datang ke Grand Dafam Q Hotel Kota Banjarbaru. Atau melalui WhatsApp 0812-5655-7779.



Kehadiran Sabyan Gambus dalam gelaran Konser Sholawat Cinta, 6 Oktober 2018, Pukul 20.00 - 22.00 Wita. Masih banyak waktu untuk beli tiket dari sekarang.

"Semua duduk di kursi yang membedakan hanya kelasnya saja," katanya.

Rp350.000/org=VVIP CLASS di depan (800 seat)

Rp200.000/org=VIP CLASS di tengah (500 seat)

Rp150.000/org=FESTIVAL CLASS di belakang (400 seat)

Nissa, Sabyan Gambus (tribunnews.com)



Pembelian melalui kwitansi Al Fath Organizer dan stempel Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru (transaksi dilakukan di hotel).



Kwitansi boleh ditukarkan dengan tiket box langsung dgn pihak panitia H-1 atau waktu hari H. (Kenapa harus h-1 atau hari H pengambilan tiket box-nya karena menghindari pemalsuan tiket).



Adapun Meet and greet Rp500.000/org pada oktober 2018, setelah ba'da isya. Dengan tarif segitu, fans sudah bisa Foto / Group (Misalnya per 5 atau 10 orang), dapat Snack Box, Ngobrol bareng, Hanya tersedia 150 seat saja



"Untuk meet and greet di Tanuhi Terrace pool Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru," katanya.



Sabyan Gambus dibentuk pada 2015. Awalnya, mereka adalah grup musik yang mengisi acara-acara pesta pernikahan. Dalam akun channel YouTube mereka, @Official Sabyan Gambus, lagu-lagu hasil cover mereka bahkan mendulang angka jutaan view.



Siapa yang tak kenal lagu "Ya Habibal Qolbi". Kemudian ada "Rohman Ya Rohman", "Ya Asyiqol".

Kesuksesan mereka berlanjut dengan membuat lagu karya sendiri. "Ya Maulana" yang dirilis pada 23 Mei 2018.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)