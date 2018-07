Klasemen Liga 1 2018 Usai Barito Putera vs Persib 2-2, PSIS vs Persebaya 1-0, Derby Papua 0-0

BANJARMASINPOST.CO.ID - Barito Putera sementara kembali memuncaki klasemen Liga 1 2018 setelah menahan imbang Persib Bandung, Minggu (22/7/2018).

Laga Barito Putera vs Persib Bandung di Stadion 17 Mei, Banjarmasin berakhir dengan skor 2-2.

Dengan hasil itu, Barito Putera naik ke puncak klasemen menggeser PSM Makassar, dengan nilai 28 dari 17 laga.

Adapun Persib ada di peringkat keenam dengan nilai 26 dari 16 pertandingan.

Baca: Hasil Barito Putera vs Persib Bandung Liga 1 2018 - Skor Akhir 2-2, Gol Penyelamat Ady Setiawan!

Baca: Hasil PSIS Semarang vs Persebaya Pekan 17 Liga 1 2018 - Skor Akhir 1-0, PSIS Tinggalkan Zona Merah!

Baca: Hasil Perseru vs Persipura Pekan 17 Liga 1 2018 - Skor Akhir 0-0, Derby Papua Nihil Pemenang

Baca: Jadwal & Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Borussia Dortmund di ICC 2018 Live TVRI

Baca: Jadwal, Head to Head, Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs SJ Jose Earthquakes, Tur Amerika

Sebelum laga Barito Putera vs Persib Bandung, ada dua laga Liga 1 yang berlangsung, yaitu Perseru Serui vs Persipura Jayapura dan PSIS vs Persebaya Surabaya.

Hasil Liga 1 2018, Minggu (22/7/2018)

Klasemen Liga 1 2018