Tonton di HP! Link Live Streaming Barito Putera vs Persib Bandung Liga 1 2018 di Indosiar Vidio.com

Barito Putera vs Persib Bandung Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung Barito Putera vs Persib Bandung pada pekan 17 Liga 1 2018 akan tersaji di Stadion 17 Mei Banjarmasin, pada Minggu (22/7/2018) pukul 18.30 WIB.

Selain siaran langsung, pertandingan Barito Putera vs Persib Bandung di Pekan 17 Liga 1 2018 dapat disaksikan via live streaming Indosiar dan Vidio.com. Link live streaming Barito Putera vs Persib Bandung di Liga 1 2018 di Indosiar dan Vidio.com dapat diakses di tautan pada akhir berita ini.

Baca: LIVE STREAMING Barito Putera vs Persib Bandung Liga 1 2018 - Link Live Streaming Indosiar Vidio.com

Baca: Susunan Pemain & Live Streaming Indosiar Barito Putera vs Persib Bandung Liga 1 2018 Malam Ini

Pelatih Persib Bandung memboyong dua rekrutan anyarnya dari total 21 pemain, untuk menghadapi Barito Putera.

Baca: Jadwal, Head to Head & Prediksi Susunan Pemain Barito Putera vs Persib Liga 1 2018 Live Indosiar

Dua sosok itu ialah, Patrich Wanggai dan M Wildan yang keduanya berposisi sebagai striker.

Dengan kehadiran dua pemain yang baru bergabung itu, berarti ada empat striker yang dibawa oleh pelatih asal Argentina itu ke kandang Laskar Antasari di samping duet Jonathan Bauman - Ezechiel N Douassel.

Bobotoh tentunya akan dibuat penasaran dengan debut kedua pemain baru tersebut.

Apalagi Patrich Wanggai pin mengakui proses adaptasinya dengan tim, berjalan dengan lancar.

"Saya sudah pernah ke sini, jadi sudah persiapan," ujar Wanggai setelah berlatih di Stadion SPORT Jabar, Jalan Pacuan Kuda, Kota Bandung, Jumat, (20/7/2018) dikutip Tribun Jabar.

Baca: Modal Bagus Tim Tamu Jelang Barito Putera vs Persib Bandung di Pekan 17 Liga 1 2018 Live Indosiar

Seperti diketahui sebelumnya, Wanggai sudah pernah mencicipi berlatih bersama Supardi Nasir dkk sebelum Liga 12018 dimulai.

Saat itu, pemain berusia 30 tahun ini memang sempat mengikuti sesi pemusatan latihan bersama skuat Persib.