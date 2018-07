Jadwal Lengkap Piala AFF U-16 2018 Live Indosiar, Timnas U-16 Indonesia vs Filipina di Laga Perdana

BANJARMASINPOST.CO.ID - Timnas U-16 Indonesia di ajang Piala AFF U-16 2018 akan disiarkan langsung (Live) Indosiar dan live streaming vidio.com. Indosiar dijadwalkan akan kembali menggelar siaran langsung (live) Piala AFF U-16 2018 yang dimulai Minggu 29 Juli mendatang hingga 11 Agustus 2018.

Di pertandingan perdana, Timnas U-16 Indonesia akan meladeni Filipina pada Minggu (29/7/2018) mendatang. Timnas U-16 Indonesia sendiri berada di Grup A bersama Kamboja, Vietnam, Filipina, Myanmar, Timor Leste dan akan selalu bermain di Sidoarjo. Lalu Grup B diisi Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, serta Brunei Darussalam dan bakal bermain di Gresik.

Pasca-menjalani serangkaian uji coba internasional di Malaysia dan lokal, timnas U-16 Indonesia kembali harus melakoni pemusatan latihan (TC) di Sidoarjo. Latihan fisik masih harus diterima oleh David Maulana dan kawan-kawan.

Pelatih fisik timnas U-16, Sansan Susanpur, menjelaskan bahwa sebenarnya kondisi fisik para pemain sudah cukup optimal.

Namun, Sansan mereka masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan karena agenda timnas U-16 yang padat. “Alhamdulillah (perkembangan fisik) sangat signifikan. Perkembangan yang sangat baik. Meski demikian tetap kita push seoptimal mungkin.” ucap Sansan yang dikutip dari bolasport.com.

Menurut Sansan, tim pelatih punya alasan mengapa terus menggenjot kondisi fisik para penggawa tim berjuluk Garuda Asia.

Mereka sudah banyak belajar dari beberapa turnamen internasional yang telah dijalani. Ketika sudah memasuki fase turnamen, timnas U-16 tidak akan punya banyak waktu untuk berlatih peningkatan fisik.

Latihan hanya akan difokuskan untuk recovery pasca pertandingan. Selain itu, juga untuk latiha taktik permainan. “Hal ini sudah kita rasakan saat turnamen di Vietnam. Bahkan saat di Jepang hampir tak ada jeda recovery. Setiap hari tanding,” sambungnya.

Jadwal :

Latihan fisik tak melulu hanya dilakukan di atas lapangan. Menurut Sansan, ada latihan di lapangan juga harus diimbangan dengan nutrisi yang baik.

Tidak ketinggalan, kondisi mental pemain juga tidak boleh lepas dari pantauan tim pelatih. “Selain itu nutrisi recovery jelas kita siapkan bersama tim dokter. Namun, tak lupa juga ada kognitif recovery yang berkaitan dengan faktor mental yang tentu akan kita koordinasikan dengan psikolog (Laskmiari Saraswati),” ucap Sansan.

Pada tahun 2018, Timnas U-16 akan menjalani agenda yang sangat padat. Pada 29 Juli hingga 8 Agustus mendatang, Garuda Asia akan bermain di Piala AFF U-16. Pada bulan September, mereka akan bermain di Piala Asia U-16.

Berikut jadwal lengkap Indonesia pada babak penyisihan grup Piala AFF U-16 2018:

29 Juli 2018 pukul 19.00 WIB: Indonesia Vs Filipina

31 Juli 2018 pukul 19.00 WIB: Myanmar Vs Indonesia

2 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB: Vietnam Vs Indonesia

4 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB: Indonesia Vs Timor Leste

6 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB: Kamboja Vs Indonesia.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)