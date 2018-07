Live TVOne & Vidio.com, Prediksi Susunan Pemain Semen Padang vs PSPS Riau Liga 2 2018

Jadwal Semen Padang vs PSPS Riau Live TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Semen Padang vs PSPS Riau yang dijadwalkan disiarkan langsung (live) TV One diprediksi berlangsung seru. Laga Semen Padang vs PSPS Riau merupakan pertandingan lanjutan Liga 2 2018 pada Selasa (24/7/2018) sore.

Live streaming Semen Padang vs PSPS Riau Liga 2 2018 dapat disaksikan (Live) di website TVone atau vidio.com.

Pertandingan Semen Padang vs PSPS Riau di Stadion H Agus Salim Padang dijadwalkan disiarkan langsung TV One dan Live Streaming Vidio.com mulai pukul 15.30 WIB.

Klasemen :

Ancaman untuk bertahan di puncak klasemen Liga 2 wilayah barat semakin dekat bagi Semen Padang. Para pesaing dalam memperebutkan empat tiket menuju babak delapan besar pun semakin membahayakan.

Kekalahan dari Perserang pada pertandingan pekan ke-9 Liga 2, menandai 'kekuasaan' Kabau Sirah mulai dibayangi lawan-lawan yang tak masuk daftar pesaing sampai pekan ke-8.

Perserang sendiri langsung melesat ke peringkat tiga klasemen sementara Liga 2 wilayah barat dengan 14 poin usai mengalahkan Semen Padang.

Jadwal :

Saat ini, Isryad Maulana dan kawan-kawan masih menempati puncak klasemen sementara dengan koleksi 21 poin. Posisi kedua ditempati tim asal kota Solo, Persis yang hanya kalah dua poin. Meski sama-sama mencatat dua kekalahan, Persis belum mampu menggerus selisih poin dengan tim BUMN dari Bukit Indarung itu.

Artinya, peluang Semen Padang untuk lolos ke putaran kedua atau babak delapan besar masih aman.