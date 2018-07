Jadwal Piala AFF U-16 2018 Live Indosiar, Timnas U-16 Indonesia Terhibur Setelah Datangi Tempat ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Timnas U-16 Indonesia di ajang Piala AFF U-16 2018 yang disiarkan langsung (Live) Indosiar dan live streaming vidio.com. Indosiar menggelar siaran langsung (live) Piala AFF U-16 2018 yang dimulai Minggu 29 Juli hingga 11 Agustus 2018.

Timnas U-16 Indonesia akan meladeni Filipina di pertandingan pertama pada Minggu (29/7/2018) mendatang. Timnas U-16 Indonesia sendiri berada di Grup A bersama Kamboja, Vietnam, Filipina, Myanmar, Timor Leste dan akan selalu bermain di Sidoarjo. Lalu Grup B diisi Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, serta Brunei Darussalam dan bakal bermain di Gresik.

Suatu pengalaman menarik baru saja didapat oleh bintang timnas Indonesia U-16, Andre Oktaviansyah. Kali ini bukan di atas lapangan, Andre dapat pengalaman baru beraktifitas di luar lapangan hijau.

Jelang Piala AFF U-16 2018, Andre dan rekan-rekannya di timnas U-16 diberi kesempatan berkunjung ke Taman Safari Prigen, Jawa Timur pada Minggu (22/7/2018) kemarin.

Dalam kunjungan tersebut, Andre bisa menyaksikan dan berinteraksi dengan satwa yang jadi koleksi Taman Safari. Dia melihat satwa di zona Amerika-Eropsa, Carnivora, Asia, dan Afrika. Selain itu, ada juga atraksi gajah-gajah Sumatra di Elephant Story.

"Senang rasanya bisa berkunjung ke Taman Safari kemarin. Pengalaman baru bagi saya. Bagus juga untuk kami para pemain karena selama ini kami kan hanya berlatih dan bertanding saja," kata Andre yang dikutip dari bolasport.com. Sementara itu, pihak Taman Safari mengaku senang dengan kedatangan rombongan tim Garuda Asia. Mereka telah memberikan fasilitas terbaik untuk David Maulana dan kawan-kawan.

Hal ini agar skuat arahan Fakhri Husaini bisa terhibur sebelum berlaga di Piala AFF U-16. "Kami mengapresiasi perjuangan timnas U-16 yang akan bertarung dalam Piala AFF U-16 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo dengan mengajak penggawa timnas berkeliling di Taman Safari Prigen," kata General Manager Taman Safari Prigen, Diaz Yoenadie.

"Kami harapkan aktivitas ini dapat menyegarkan pikiran mereka selama berlatih dalam beberapa minggu ini,” sambungnya. Timnas U-16 saat ini sedang menjalani persiapan akhir jelang berlaga di Piala AFF U-16 2018.

Hari Minggu (27/7/2018) mendatang, timnas U-16 akan berjumpa Filipina di laga perdana Grup A yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.

Pada tahun 2018, Timnas U-16 akan menjalani agenda yang sangat padat. Pada 29 Juli hingga 8 Agustus mendatang, Garuda Asia akan bermain di Piala AFF U-16. Pada bulan September, mereka akan bermain di Piala Asia U-16.

Berikut jadwal lengkap Indonesia pada babak penyisihan grup Piala AFF U-16 2018:

29 Juli 2018 pukul 19.00 WIB : Indonesia Vs Filipina

31 Juli 2018 pukul 19.00 WIB : Myanmar Vs Indonesia

2 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB : Vietnam Vs Indonesia

4 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB : Indonesia Vs Timor Leste

6 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB : Kamboja Vs Indonesia.

Keterangan : Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)