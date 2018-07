Penyaluran Zakat dari Baznas Banjarmasin Lebih 1 Miliar, Hasil Terbanyak Diperoleh dari Sini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Baznas Kota Banjarmasin melakukan Rapat Bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) SKPD dan Masjid se Kota Banjarmasin Tahun 2018, di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (24/7/2018) siang.



Dalam laporannya, Baznas berhasil mengumpulkan zakat, infak, sedekah (ZIS) dalam periode Januari hingga Juni, Rp 1,655 miliar dari target sebanyak Rp 1,8 miliar atau setara 91,95 persen pada tahun 2018.



Tak hanya itu, Baznas juga berhasil menyalurkan hasil ZIS sebesar Rp 1,292 miliar dari target Rp 1,581 miliar atau setara 81,74 persen.

Baca: Cek di Link Ini, Pengumuman Soal Penerimaan dan Pendaftaran CPNS 2018, Terkait Tanggal dan Formasi

Hasil ZIS berasal dari gerakan infak kupon mohon dua ribu, pengumpulan infak haji dan umrah, celengan one day one infak, dan donasi perusahan.



Dibeberkan Kepala Baznas Kota Banjarmasin, Murjani Sani, jika hasil terbanyak berasal dari infak kupon mohon dua ribu yang berasal dari masyarakat sebesar Rp 500 juta per tahun.



Pada infak kupon mohon dua ribu ini, Baznas bekerjasama dengan kelurahan dan RT yang ada di Banjarmasin.

Baca: Penerimaan CPNS 2018 Akhir Juli 2018, Ini Pernyataan Resmi dan Imbauan BKN untuk Pendaftar

“Jadi infak ini dari rumah ke rumah,” ujarnya.



Untuk infak haji dan umrah juga tak kalah mengejutkan.

Satu orang yang berhaji dan berumrah diharapkan bisa berinfak sebesar Rp 100 untuk haji dan Rp 50 untuk umrah.



Pada tahun ini saja satu travel berhasil memberikan zakat yang bersumber dari infak umrah sebesar Rp 250 juta.

Baca: Gerhana Bulan Total Diprediksi 28 Juli 2018, Sebelum Kiamat Terjadi Gerhana, Ini Anjuran Rasulullah

“Itu untuk satu travel saja. Kami berharap, travel lain bisa mengikutinya,” harapnya.



Jika infak umrah, Baznas mampu mengantongi sebesar Rp 250 juta.

Untuk haji, pada tahun ini Baznas Kota Banjarmasin juga berhasil mendapat Rp 68 juta dari 680 jemaah haji asal Banjarmasin yang berangkat pada tahun ini.



Selain itu, untuk penyaluran, Baznas menyalurkan kepada 1.500 orang duafa di Banjarmasin dengan nomilal Rp 200 ribu per orang.

“Kami juga punya program bantuan produktif untuk warga yang ingin berjualan. Besarannya Rp 500 juta,” pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)