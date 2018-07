Persiapan Khusus Dian Sastowardoyo Terungkap Sebelum Menjadi Pembawa Obor Asian Games 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kirab Asian Games 2018 sedang berlangsung.

Aktris Dian Sastrowardoyo (36) dipercaya menjadi satu pembawa obor dari kalangan selebriti.

Dikutip dari Kompas.com, dia mengaku terharu melihat anak-anak sekolah turut menyaksikan dan menyambut kedatangan pawai Obor Asian Games 2018 di Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/7/2018).

Dian melihat anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK memadati setiap ruas jalan yang dilewati Obor Asian Games 2018.

Pada kesempatan itu, dia mendapatkan giliran membawa obor tersebut sepanjang 500 meter di titik ke-17 kawasan Keprabon.

Baca: Gerhana Bulan Total Diprediksi 28 Juli 2018, Sebelum Kiamat Terjadi Gerhana, Ini Anjuran Rasulullah

"Terharu banyak anak-anak sekolah di Solo yang ternyata antusias menyambut kedatangan pelari pembawa Obor Asian Games 2018," ucap Dian dalam acara Meet and Greet di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/7/2018).

Dian merasa bangga bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu peserta pembawa Api Obor Asian Games 2018.

"Aku bersyukur banget, bangga, dan merasa beruntung mendapatkan kesempatan untuk membawa Obor Asian Games 2018," paparnya.

Perempuan kelahiran Jakarta ini mengatakan, lari sambil membawa api Obor Asian Games 2018 tidak bisa dianggap enteng, meski dirinya sudah berlatih sebulan.

Baca: Jadwal Persebaya vs Persib di Laga Tunda Liga 1 2018 Live Indosiar, Bobotoh-Bonek Borong Tiket

"Saya latihan tiga kali seminggu lari, fisik, dan makan teratur, tidur juga teratur. Karena kalau tidak teratur, tidurnya, detak jantung naiknya sangat cepat," ungkapnya.

Api Obor Asian Games 2018, sambung Dian, bukan api biasa.

Api dari India yang telah disatukan dengan api abadi Mrapen Grobogan tersebut, memiliki semangat perdamaian di dunia olahraga.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, kegembiraan serupa juga diungkapkannya melalui unggahannya di Instagramnya, @therealdiansastro, Senin (23/7/2018).

“I still can't believe my self that last Thursday I got the chance to run the torch relay of #AsianGames2018 . I'm so grateful, and so humbled to have this opportunity. I was also very moved by the support and the excitement of the people of Solo through out the event. Thank you, thank you, thank you,”

Let us all celebrate and capture the energy of Asia! #withGalaxy,” tulisnya. (banjarmasinpost.co.id/yayu fathilal)