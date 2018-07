Prediksi & Jadwal Siaran (Live) TVRI Juventus vs Bayern Munchen ICC 2018, Ronaldo Absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Juventus vs Bayern Muenchen (Bayern Munich) yang dijadwalkan disiarkan langsung (live) TVRI dan iNews TV diprediksi berlangsung seru. Laga Juventus vs Bayern Muenchen merupakan pertandingan di ajang International Champions Cup (ICC) 2018 pada Kamis (26/7/2018) pagi.

Live streaming Juventus vs Bayern Muenchen di ICC 2018 dapat disaksikan (Live) di website TVRI, iNews TV atau website penyedia live streaming lainnya, di antaranya yalla-shoot.com, totalsportek.com dan tv bersama.

Pertandingan Juventus vs Bayern Muenchen dijadwalkan disiarkan langsung TVRI dan INews TV mulai pukul 06.00 WIB.

Dikutip dari www.bundesliga.com melalui TribunJogja.com, Bayern memulai ICC dengan positif di Austria, tiga gol dicetak Javi Martinez, Renato Sanches dan Joshua Zirkzee.

Martinez diharapkan bugar lagi meski sempat meninggalkan lapangan dengan pergelangan kaki kanan dibalut perban.

Arturo Vidal kemungkinan bisa dimainkan setelah diistirahatkan untuk pencegahan cidera setelah dia mengeluhkan ada sakit lutut.

Sedangkan kabar dari kamp Juventus selama musim panas adalah penandatanganan sensasional Cristiano Ronaldo dari Real Madrid, tetapi superstar asal Portugal itu absen pada pertandingan kali ini.

5 Pertandingan terakhir Juventus

19/05/2018 Juventus vs Verona 2-1

14/05/2018 AS Roma vs Juventus 0-0

10/05/2018 Juventus vs AC Milan 4-0

06/05/2018 Juventus vs Bologna 3-1

29/04/2018 Inter vs Juventus 2-3

5 Pertandingan terakhir Bayern Munchen

21/07/2018 Bayern Munchen vs Paris SG 3-1

20/05/2018 Bayern Munchen vs Eintracht Frankfurt 1-3

12/05/2018 Bayern Munchen vs VfB Stuttgart 1-4

05/05/2018 Köln vs Bayern Munchen 1-3

02/05/2018 Real Madrid vs Bayern Munchen 2-2

Head to head