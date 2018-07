Sekuritas Ini Kenalkan Berbagai Aplikasi Penunjang Investasi Jadikan Nasabah Mandiri

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - SELURUH sekuritas sebagai perantara perdagangan efek di pasar modal mengikuti aturan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai regulatornya.

Karena itu, peraturan dan cara kerja setiap sekuritas pada dasarnya kurang lebih sama mengikuti aturan.

Untuk menarik para calon investor baru, masing-masing sekuritas mengandalkan nilai lebih termasuk dari fitur-fitur yang ditawarkan untuk mempermudah investor baru terjun ke pasar modal.

Seperti IndoPremier Sekuritas yang memperkaya pengalaman nasabahnya dengan inovasi berbagai aplikasi penunjang investasi.

Dijelaskan Analis IndoPremier Sekuritas Banjarmasin, Firda, investor IndoPremier Sekuritas bisa manfaatkan bermacam aplikasi Ipot mulai dari Ipot Automatic (Ipot ATM), Ipot Go, Go Robot dan banyak lagi agar mudah bertransaksi.

Menurut Firda, dengan memberikan pemahaman produk tentang aplikasi Ipot kepada nasabah baru, tak hanya semakin mudah bertransaksi namun juga lebih mudah mempelajari pola pergerakan saham dengan sendirinya.

"Nanti kalau sudah paham kami jelaskan, nasabah bisa belajar analisa sendiri dibantu aplikasi, sehingga jadi nasabah yang mandiri," kata Firda.

Nasabah yang mandiri menurutnya bisa memiliki peluang lebih besar eksplorasi berbagai sektor pasar modal di luar saran dan analisis para analis sekuritas.

Melalui aplikasi Ipot ATM, investor bisa menentukan sendiri kategori dan kriteria saham pilihan sesuai dengan profil risiko masing-masing investor.

Pada fitur stock screener, investor bisa menyaring saham-saham yang diinginkan dengan indikator fundamental termasuk kapitalisasi pasar emiten, pendapatan tahunan, laporan keuangan, keuntungan hingga rasio price earning ratio (PER), price per book value (PBV), return on assets (ROA) dan Return on Equity (ROE).

Walaupun tak kalah dari fitur teknologi, MNC Sekuritas Banjarmasin juga tak jarang gelar kegiatan aktif mencari investor baru.

Dijelaskan Senior Equity Brokerage MNC Sekuritas Banjarmasin, Herry Wachiedin, pihaknya memiliki agenda khusus sepanjang tahun gelar berbagai kegiatan edukasi untuk menambah jumlah investor baru.

Paling dekat, pada Agustus 2018 mendatang, bekerja sama dengan BEI kembali akan gelar sekolah pasar modal di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tabalong.

Selain itu digelar open booth dan sosialisasi pasar modal kepada para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menggenjot pertumbuhan number of account (NOA) dari segmen pegawai.