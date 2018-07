18 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Makkah Besok, Berangkat Naik Bus dari Madinah

BANJARMASINPOST.CO.ID, MAKKAH — Memasuki hari kedelapan, sebanyak 52.908 jemaah haji Indonesia telah mendarat di Tanah Suci lewat Bandara Ammir Muhammad bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah. Mulai besok, Kamis (26/7/2018) jemaah haji akan bergerak ke Kota Makkah.

Dilansir website Kemenag.go.id, kepadatan kota Makkah akan terasa saat jemaah haji mulai berdatangan. Sebanyak 7.331 jemaah Indonesia akan masuk Makkah, Kamis (26/7/2018).

Para jemaah yang sebelumnya telah menunaikan arba’in (sholat lima waktu selama delapan hari) di Madinah akan diangkut menggunakan 168 bus.

“Empat kloter yang terdiri dari 1.596 jemaah akan berangkat perdana pada Pukul 07.00 WAS dan akan menempuh perjalanan sekitar tujuh jam untuk sampai Makkah,” tandas Kadaker Makkah, Endang Jumali, Rabu (25/07) saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Urusan Haji Indonesia, Al Adel, Makkah.

Baca: Satu Jemaah Haji Pingsan di Lintasan Sa’i, Anggota Seksi Khusus Masjidil Haram Lakukan Ini

Endang merinci, empat kloter perdana yang berangkat dari Madinah terdiri dari kloter SUB-2 sejumlah 450 jemaah, kloter PDG-1 sejumlah 393 jemaah, kloter SOC-1 dengan 360 jemaah dan JKG-1 sejumlah 393 jemaah.

“Keempat kloter ini seluruhnya akan ditempatkan di Sektor XI di wilayah Jarwal,” imbuh Endang. Kepada seluruh jemaah yang akan tiba di Makkah, pihaknya berharap agar memprioritaskan waktu untuk ibadah.

“Efektifkan waktu untuk beribadah dengan sebaik-baiknya dan jaga selalu kesehatan,” pesannya. Jika ada jemaah yang ingin ziarah, Endang meminta agar koordinasi dengan regu masing-masing.

Baca: Hari Kedelapan Jemaah Haji Indonesia di Tanah Suci, 52.908 Orang Tiba, 6 Jemaah Wafat

Berdasar rilis yang diterima tim Media Center Haji (MCH) Makkah dari Kasi Transportasi Daker Madinah, Sri Darfattihati, setelah empat kloter pertama berangkat, disusul lima kloter pada pukul 09.00 WAS; dua kloter pada pukul 14.00 WAS; lalu enam kloter pada pukul 16.00 WAS; dan satu kloter diberangkatkan pada pukul 18.00 WAS. (MCH/Kemenag.go.id)