Pakai Tas Tangan Unik, Momo Geisha Curi Perhatian Mertua David Beckham, Momo Merasakan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tengah berlibur ke Eropa, perjalanan Momo Geisha bertambah asyik dengan pengalaman seru ini.

Baru-baru ini Momo mengunggah sebuah foto dirinya dengan pasangan asing.

Ternyata pasangan asing ini bukan sembarang orang.

Keduanya adalah orangtua dari Victoria Beckham alias mertua David Beckham.

Momo pun tak sia-siakan momen langka ini dengan mengabadikan lewat foto.

Dari caption foto tersebut, Momo menjelaskan bagaimana runtutan kejadian sehingga mereka bisa berfoto bersama.

Ternyata, mereka dengan tidak sengaja bertemu di London.

Mertua David Beckham tertarik pada tas Momo, mereka pun mengajak Momo ngobrol.



Momo Geisha dan Mertua David Beckham (Instagram/therealmomogeisha)

Accidentally bumped into VB @victoriabeckham parents in london @jackie.adams_ . It was fun to have a short conversation knowing that she was interested on my handbag which eventually lead us to have this wonderful photograph together .. what a day .. a lovely and humble family ..

(Tak sengaja papasan dengan orangtua VB @vitoriabeckham di London @jeckie.adams_ . Seneng banget bisa ngobrol ringan karena beliau tertarik dengan tas tanganku yang akhirnya bikin kita bisa foto bareng... sungguh hari yang luar biasa... sungguh keluarga yang manis dan rendah hati..)

Netter pun ikut senang melihat kebetulan yang menyengkan ini:

agressiasng : Enak sekali ya kak

ucik9911 : WHOOOW LUAR BIASA NIH ! KEREN BANGET NIH ! MOGA TAMBAH SUKSES YA .

musthaveholic : Waww keren banget bisa foto bareng

